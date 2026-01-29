CHP: AKP, Boğaziçi ve FSM Köprüleri için özelleştirme hazırlığı yapıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AKP hükümetinin İstanbul’daki Boğaziçi (15 Temmuz Şehitler) ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü (FSM) özelleştirmeye hazırlandığını açıkladı.

Yavuzyılmaz, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün iki köprü için Kuzey Amerika merkezli BTY Construction Cost Consultants Co. adlı şirkete fizibilite çalışması yaptırdığını duyurdu.

Yavuzyılmaz’ın açıklamaları, Bloomberg’in 8 Eylül 2025 tarihli hükümetin Boğaziçi ve FSM köprüleriyle birlikte dokuz otoyolu özelleştirmeye hazırlandığı iddiasını doğruluyor.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavuzyılmaz, “AKP’nin yeni özelleştirme planını ortaya çıkardık” diyerek, köprülerin 25 yıllığına özelleştirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Yavuzyılmaz, bu sürecin “Türkiye’nin geleceğini ipotek altına almak” anlamına geldiğini savundu.

Köprülerin yıllık net geliri 112 milyon dolar

Yavuzyılmaz, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 2024 yılı resmi verilerine dayanarak yaptığı hesaplamaları da paylaştı. Buna göre:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Gelir: 53 milyon 927 bin dolar



Gider: 1 milyon 760 bin dolar



Yıllık net gelir: 52 milyon 166 bin dolar

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

Gelir: 63 milyon 186 bin dolar



Gider: 3 milyon 412 bin dolar



Yıllık net gelir: 59 milyon 774 bin dolar

İki köprünün yıllık toplam net gelirinin 111 milyon 940 bin dolar olduğunu belirten Yavuzyılmaz, bu rakamın 25 yıla yayıldığında 2 milyar 798 milyon dolarlık bir gelire karşılık geldiğini ifade etti.

"İhalenin bu tutarın altında kalması kamu zararıdır"

Yavuzyılmaz’a göre, köprülerden geçen araç sayısı hâlihazırda yılda yaklaşık 160 milyon ile maksimum seviyede. Bu nedenle, özelleştirme ihalesinin 2 milyar 798 milyon doların altında bir bedelle sonuçlanması durumunda doğrudan kamu zararı oluşacak.

“Bu tutar zaten devletin köprüleri işletirken elde ettiği net gelirdir” diyen Yavuzyılmaz, özel şirketlerin bu bedelin üzerine kâr eklemesi hâlinde, farkın araç geçiş ücretlerine zam olarak yansıtılacağını söyledi.

Geçiş ücretlerine yüzde 100 zam iddiası

Yavuzyılmaz, özel sektör tarafından işletilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ndeki 95 TL’lik geçiş ücretini baz alarak, devletin işlettiği iki köprüde mevcut 59 TL’lik ücretin yaklaşık yüzde 100 artırılmasının beklendiğini belirtti.

Bu artışın gerçekleşmesi hâlinde, iki köprüden 25 yılda elde edilecek net gelirin 5 milyar 597 milyon dolara, güncel kurla yaklaşık 243 milyar liraya ulaşacağını söyledi.

"Vatandaşa ihanet"

Yavuzyılmaz, maliyeti yıllar önce vatandaşların vergileriyle karşılanan köprülerin özelleştirilmesini “vatandaşa ihanet” olarak nitelendirdi ve hükümete “Derhal bu özelleştirme planından vazgeçin.” çağrısı yaptı.

AKP hükümeti, 2012’de de iki köprüyü ihaleye çıkarmıştı ancak dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan 5,7 milyar dolarlık teklifi yetersiz bulmuştu. Erdoğan, o dönemde işletme haklarının 7 milyar doların altında satılmasının “vatana ihanet” anlamına geleceğini söylemişti. İlk özelleştirme çabasından 13 yıl sonra 8 Eylül 2025'te Bloomberg, hükümetin Boğaziçi (15 Temmuz) ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile dokuz otoyolu özelleştirmeye hazırlandığını bildiren bir haber yayımladı. Haberde Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB) bankalara köprüler ve otoyollar için teklif talebinde bulunduğu yazdı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de (DMM) ididayı yalanlamayarak "Devletin yatırım yükünü azaltacak alternatif finansman yöntemleri araştırılıyor." dedi. Öte yandan köprü ve otoyolların özelleştirmesi Orta Vadeli Plan ile de örtüşüyor. Boğaziçi ve FSM’nin işletmesi şu an Karayolları Genel Müdürlüğü’nde ve iki köprüden günde yaklaşık 450 bin araç geçiyor.

