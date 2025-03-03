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HABER
Yayın Tarihi: 3 Mart 2025 13:59
 ~ Son Güncelleme: 3 Mart 2025 14:05
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Özelleştirme ihalesi öncesi Çayırhan işçileri kendilerini madene kapattı

Çayırhan maden işçileri direnişlerini yeraltına taşıdı. "Madencinin değerini hep iyi günde bilmesinler" diyen işçilerin talebi 4 Mart'taki ihalenin iptal edilmesi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Özelleştirme ihalesi öncesi Çayırhan işçileri kendilerini madene kapattı

Ankara'da Çayırhan Termik Santrali madencileri, çalıştıkları işletmenin özelleştirilmesi nedeniyle işsiz kalma riskiyle karşı karşıya.

Kasım ayında ertelenen ihale sonrası eylemlerine ara veren madenciler, ihale tarihinin yaklaşmasıyla tekrar direnişe başladı.

Ankara’ya yürüdükten sonra ihaleye sayılı saatler gün kala kendilerini madene kapattı. 50 işçiden oluşan ilk madenci grubu 4 Mart'taki ihale öncesi kendilerini yerin 800 metre altındaki ocağa kilitledi.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası aracılığıyla da madenden bir video mesaj yayımladı. İşçiler "Madencinin değerini hep iyi günde bilmesinler. İyi bir sonuç alana kadar kendimizi yer altına kitleme kararı aldık" derken sendikanın Orta Anadolu Şubesi Sekreteri Selim Arslan “Yaklaşık 100 gündür verdiğimiz mücadelede devlet büyüklerimizden bize bir dönüş olmadı. Zaman tükendi, 4 Mart yaklaştı. Biz de arkadaşlarla karar aldık. Madencinin sadece iyi günde değerini bilmesinler” diye konuştu.

Mansur Yavaş destek verdi

Madencilere destek Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’tan geldi. Yavaş “Çayırhan’da alın teriyle ekmeğini kazanan madencilerimizin sesini duymazdan gelmek, emeği yok saymaktır. Ramazan ayında, alın teriyle geçimini sağlayan işçilerimizin haklı taleplerine kulak tıkamak vicdana sığmaz. Madencilerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyor, emeği inada kurban etmeyin diyoruz!” dedi.

Yavuzyılmaz'dan hükümete: Bu hatadan dönün

İhaleyle ilgili detayları CHP’nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz paylaştı.

Buna göre kamuya ait Çayırhan Termik Santrali’nin arsaları, binaları ve lojmanlarının varlık satışı yapılacak, maden sahalarının işletme hakkı 2060 yılına kadar devredilecek.

“Burası Türkiye’nin yapısal olarak en iyi kömür sahası ve tam mekanize sistemle son teknolojiyle çalışıyor” diyen Yavuzyılmaz’a göre ihaleyi kazanacak şirketin bir yılda elde edeceği kar yaklaşık 120 milyon dolar. 35 yılda elde edeceği kar enflasyonu hesaba katmadan 4 milyar 200 milyon doları bulacak.

“Bu rakamın altında sonuçlanacak bir ihale doğrudan kamu zararıdır, suçtur” diyen Yavuzyılmaz hükümete “Bu hatadan dönün. İhaleyi yapmayın ve süreci iptal edin. Bırakın bu devasa kar devletin kasasında kalsın. Adrese teslim şekilde bir şirkete peşkeş çekilmesin.” çağrısı yaptı.

Ne olmuştu?

Ankara’nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı’nın özelleştirilmesine karşı çıkan ve 20 Kasım 2024’te kendilerini madene kapatarak 9 gün özelleştirilmenin iptali için direnen maden işçileri, Ankara’ya yürüyüş başlatmıştı.

İşçiler Beypazarı’na ulaştıkları sırada hükümet yetkilileri, özelleştirme ihalesini 4 Mart 2025’e ertelemişti. Bu nedenle yürüyüşlerine ara veren işçiler, 10 Şubat’ta Beypazarı’ndan Ankara’ya doğru yeniden yürüyüşe başlamış, 13 Şubat’ta Ankara’ya ulaşmıştı. Ancak işçilerin talepleri yine kabul görmemişti.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
özelleştirme Çayırhan Termik Santrali
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