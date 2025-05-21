Çayırhan özelleştirme kararı Resmi Gazete’de

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Çayırhan Termik Santrali ve maden sahasının Akçadağ İnşaat Enerji ve Madencilik AŞ’ye devri onaylandı.

Kararda, Elektrik Üretim AŞ’ye (EÜAŞ) ait Çayırhan Termik Santrali’nin mülkiyeti, taşınmazları, Çayırhan Linyit İşletmesi’nin mülkiyeti, ruhsatlar ile ruhsatların kapsadığı maden sahalarının işletme hakkının, 7 Mart 2025 tarihli İhale Komisyonu kararıyla 20 milyar TL bedelle en yüksek teklifi veren Akçadağ İnşaat Enerji ve Madencilik AŞ’ye devredilmesinin uygun bulunduğu belirtildi.

Ayrıca, karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın yetkilendirildiği kaydedildi.

164 milyar TL’lik değere sahip Çayırhan, 20 milyar TL’ye özelleştirildi

Yavuzyılmaz: Kamu zararı 144 milyar lira

İşçilerinin özelleştirmeye karşı Kasım 2024’ten itibaren direnmeye başladığı Çayırhan Termik Santrali ve maden sahasının ihalesi, 7 Mart’ta sonuçlanmıştı.

CHP’nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’a göre, ihaleyi kazanan şirketin bir yılda elde edeceği kâr yaklaşık 120 milyon dolar; 35 yılda elde edeceği kâr ise, enflasyon hesaba katılmadan 4 milyar 200 milyon doları bulacak.

İhaleyi “adrese teslim” diye nitelendiren Yavuzyılmaz, “Kazanan yine AK Parti bürokrasisi oldu. 164 milyar lira değerindeki varlıkların ihalesini, Akçadağ Grup 20 milyar lira teklifle kazandı. Aradaki fark 8 kat. Kamu zararı 144 milyar lira,” demişti.

Maden Mühendisleri Odası’nın tepkisi TMMOB Maden Mühendisleri Odası, 12 Mart’ta yaptığı açıklamada, Çayırhan Termik Santrali ve maden sahalarının özelleştirilmesine tepki gösterdi. Oda, 620 MW gücündeki santral ile EÜAŞ ve Maliye Hazinesi’ne ait taşınmazlar ve 132 milyon ton kömür rezervine sahip ruhsatlı maden sahalarının, yalnızca 20 milyar TL bedelle ve 35 yıllığına özel bir şirkete devredildiğini hatırlatarak, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın bu varlıkların gerçek değerini derhal kamuoyuyla paylaşması gerektiğini vurguladı: “Özelleştirilen varlıklara ödenecek 20 milyar TL’nin, varlıkların gerçek değerinin en kötü olasılıkla dörtte biri olduğu hesaplanmaktadır. Bu bedel, yalnızca bir elektrik santralinin kurulum maliyetinden bile düşüktür. Kamunun uğrayacağı zarar yaklaşık olarak 60 milyar TL civarındadır. Bu zarara lojmanlar, araziler ve santralin ekonomik ömrünü tamamlamasının ardından oluşacak hurda değeri dahil değildir. Ancak gözden kaçan en önemli husus, santralin %20 peşinat ve 72 ay vade ile satın alınmış olmasıdır. Aylık taksitler, santralin aylık kârının ancak %70’i kadardır.”

(VC)