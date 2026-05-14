Özel’den “WhatsApp kayıtları” hamlesi: Tüm yazışmalar geri getirilsin ve dosyaya alınsın

Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında geçtiği öne sürülen WhatsApp mesajları siyasetin en sıcak başlıklarından biri haline geldi. Tartışma yaratan mesajların ardından Özel’in avukatları harekete geçerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlıktan yararlanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, ek ifade vermişti.Yalım, Özel'in WhatsApp üzerinden kendisiyle irtibata geçerek tekrar para istediğini ve "Ne kadar para verebilirsen o kadar ayarla, kendi bütçene göre belirle" dediğini öne sürmüştü.

Başvuruda, Özgür Özel ile Özkan Yalım arasında gerçekleşen tüm WhatsApp yazışmalarının, silinen mesajlar da dahil olmak üzere geri getirilmesi ve soruşturma dosyasına eklenmesi talep edildi.

“Mavi valiz” mesajı tartışma yarattı

Kamuoyuna yansıyan iddialarda, Özkan Yalım ile Özgür Özel arasında geçtiği öne sürülen bazı WhatsApp mesajları gündeme geldi. Söz konusu yazışmalarda Özel’in, Yalım’a “Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli’de benim arabada benim mavi valizin içine koyuver” mesajını gönderdiği, Yalım’ın ise bu mesaja “Tamam” yanıtını verdiği öne sürüldü.

Öte yandan Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadede, Özgür Özel’in kendisinden 1 milyon lira istediğini ve söz konusu parayı teslim ettiğini iddia ettiği belirtildi.

CHP’den savcılığa başvuru

Mesajların kamuoyuna yansımasının ardından CHP cephesi hukuki süreç başlattı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Özgür Özel’in avukatlarının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na resmi başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Günaydın, başvurunun temel amacının tüm yazışmaların eksiksiz şekilde ortaya çıkarılması olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Silinenler dahil olmak üzere tüm WhatsApp yazışmaları geri çağrılabiliyor. Sayın Özgür Özel ile Özkan Yalım arasındaki tüm yazışmaların, fotoğraf ve görseller dahil olmak üzere dosyaya kazandırılması talep edilmiştir.”

“Algı oluşturulmaya çalışılıyor” iddiası

CHP cephesi, kamuoyuna servis edilen mesajların eksik ya da bağlamından koparılarak paylaşıldığını savundu. Gökhan Günaydın, bazı mesajların değiştirilmiş görseller veya eksik içeriklerle servis edildiğini öne sürerek, tartışmalara konu olan yazışmalarda herhangi bir maddi ilişki bulunmadığını söyledi.

Günaydın açıklamasında, “O mesajlarda söylenmemiş sözler ve kullanılmamış fotoğraflar üzerinden farklı bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. WhatsApp kayıtlarının tamamı dosyaya girdiğinde gerçek ortaya çıkacaktır” dedi.

“Kumpas” iddiası: CHP hangi belgeleri işaret etti?

(EMK)