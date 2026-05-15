HABER
YT: Yayın Tarihi: 15.05.2026 16:27 15 Mayıs 2026 16:27
 ~  SG: Son Güncelleme: 15.05.2026 18:30 15 Mayıs 2026 18:30
Okuma Okuma:  2 dakika

CHP’li Özer’den Adalet Bakanı’na WhatsApp grubu ve belge paylaşımı soruları

Önergede ayrıca, iktidara yakın medya organlarında aynı başlık ve ifadelerle yayımlanan haberlerin eş zamanlılığına dikkat çekilerek, haber dilinin merkezden belirlenip belirlenmediği sorusu gündeme getirildi.

BİA Haber Merkezi

*Turan Taşkın Özer

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Adalet Bakanlığı’na yönelttiği yazılı soru önergesinde, “Adalet Bakanlığı Basın Bilgilendirme” adlı bir WhatsApp grubunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmaya ait olduğu belirtilen belgelerin paylaşıldığını iddia etti.

Özer, önergesinde söz konusu belgelerin bazı gazetecilerin de yer aldığı bir WhatsApp grubunda, Adalet Bakanlığı Basın Müşaviri Yakup Halit Bulut tarafından servis edildiğini ileri sürdü. Paylaşılan dokümanların Word formatında düzenlendiği, bazı bölümlerin özellikle öne çıkarıldığı ve haberlerin nasıl yazılması gerektiğine dair yönlendirmeler içerdiği iddiası da metinde yer aldı.

Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlıktan yararlanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, ek ifade vermişti.Yalım, Özel'in WhatsApp üzerinden kendisiyle irtibata geçerek tekrar para istediğini ve "Ne kadar para verebilirsen o kadar ayarla, kendi bütçene göre belirle" dediğini öne sürmüştü. 

Milletvekili Özer, bu durumun soruşturmanın gizliliğinin ihlali ve “resmi belgede sahtecilik” niteliği taşıdığını öne sürerek, soruşturma dosyasına ait belgelerin değiştirilerek medya organlarına servis edilmesinin kamu gücünün kullanımıyla “algı operasyonu” yürütüldüğü anlamına geldiğini ifade etti.

Özer, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yazılı olarak yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

  • “Adalet Bakanlığı Basın Bilgilendirme” adlı WhatsApp grubunun bakanlığın bilgisi dahilinde kurulup kurulmadığı
  • Grubun hangi amaçla ve kimlerin talimatıyla oluşturulduğu
  • Grup üyelerinin kimlerden oluştuğu
  • Grup hakkında dijital inceleme veya bilirkişi çalışması yapılıp yapılmadığı
  • Grup içeriğinin başka platformlara aktarılıp aktarılmadığı
  • Basın Müşaviri Yakup Halit Bulut’a yönelik belge paylaşımı talimatının kim tarafından verildiği
  • Söz konusu kişi hakkında disiplin veya ceza soruşturması başlatılıp başlatılmadığı
  • Bakanlıkta basınla bilgi akışının kim tarafından denetlendiği
  • WhatsApp grubunun hangi talimatla kapatıldığı

Soru önergesi, Adalet Bakanlığı’nın iddialara ilişkin nasıl bir açıklama yapacağı ve olası bir inceleme süreci başlatılıp başlatılmayacağı sorularını da gündeme taşıdı.

(EMK)

İstanbul
