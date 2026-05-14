CHP’li Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’ne operasyon: 60 kişi hakkında gözaltı kararı

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’ne yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda belediye binasında ve bazı çalışanların evlerinde arama yapılırken, çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri belediyeye bağlı birimlerde inceleme başlattı. Özellikle Sosyal İşler Müdürlüğü’nde aramaların sürdüğü öğrenildi.

İlk bilgilere göre yaklaşık 20 kişinin gözaltına alındığı öne sürülürken, savcılık açıklamasında toplam 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunduğu belirtildi.

Belediye ihalelerinde usulsüzlük iddiası

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada soruşturmanın; “zincirleme suretiyle nitelikli zimmet”, “evrakta sahtecilik”, “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamaları kapsamında yürütüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Vergi Denetim Kurulu, mülkiye müfettişleri, bilirkişi raporları ve emniyet incelemeleri doğrultusunda bazı ihalelerde usulsüzlük tespit edildiği iddia edildi.

Özellikle Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen mal ve hizmet alımlarında sahte teklif mektupları düzenlendiği, gerçekte yapılmayan hizmetler için veya piyasa değerinin üzerinde faturalar kesildiği öne sürüldü.

Mal varlıklarına el konuldu

Savcılık açıklamasında, MASAK raporları doğrultusunda kişilere ve bağlantılı şirketlere ait mal varlıklarına el konulduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında 33’ü belediye personeli olmak üzere toplam 60 kişi hakkında gözaltı, adreslerde arama ve elkoyma işlemleri için talimat verildiği bildirildi.

