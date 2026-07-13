Özel: “‘Ankara’ya sıra geldi’ deyip Ankara’nın başkanlarına korku yaymaya, Mansur Yavaş’a leke çalmaya çalışıyorlar"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in gözaltına alınması sonrasında, Kavaklıdere'deki Kuğulu Park’tan Çankaya Belediyesi’ne düzenlenen yürüyüşe katıldı.

Çankaya Belediyesi’ne polis operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Belediye binası önünde toplanan kalabalığa seslenen Özel, Çankaya Belediyesi’nin hedef seçilmesinin CHP’ye ve Ankara’daki yerel yönetimlere yönelik daha geniş bir sürecin parçası olduğunu ileri sürdü; Erdoğan’a seslenerek “benimle hesaplaş, masum insanları hedef alma” çağrısı yaptı.

"Çankaya operasyonu 'uzun süredir sipariş edilen bir plan'”

Özel, Çankaya Belediyesi’nin CHP için yalnızca bir ilçe belediyesinden ibaret olmadığını, Cumhuriyet’in kurucu kurumlarını ve simgelerini barındıran özel bir siyasi emanet niteliği taşıdığını söyledi. Bu nedenle belediye başkanlığına “en genç ve en güvendiği isimlerden biri” olarak tanımladığı Hüseyin Can Güner’i aday gösterdiklerini belirten Özel, Ankara’da uzun süredir Çankaya Belediyesi’ne operasyon yapılmasının konuşulduğunu iddia etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığındaki son görev değişikliklerinden sonra İstanbul’da CHP’li belediyelere yönelik yürütülen soruşturma modelinin başkente taşındığını öne süren Özel, Çankaya operasyonunun “uzun süredir sipariş edilen bir planın” hayata geçirilmesi olduğunu söyledi.

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel başkanları gece başını yastığa koyunca Çankaya’yı, Birinci Meclis’i, İkinci Meclis’i, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, Çankaya Köşkü’nü ve Anıtkabir’i Çankaya Belediye Başkanı’na emanet ederek uyurlar. Çankaya’ya en gencimizi, en güvendiğimizi aday ettik. İki senedir Ankara’da ‘Çankaya’ya operasyon yapın, Çankaya’yı alın. Çankaya’ya operasyon yaparak Özgür Özel’in canını yakın’ lafını duymayan kimse yok… Bugün Çankaya Belediyesi’ne yapılan operasyon uzun süredir sipariş edilen bir kötülüğün hayata geçirilmesinden başkası değildir.”

"Amaç Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne uzanmak"

Özel, soruşturmanın yalnızca Çankaya Belediyesi’ni hedef almadığını, Ankara’daki CHP’li belediyeler üzerinde baskı oluşturmayı amaçladığını savundu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kamuoyundaki desteğine işaret eden CHP lideri, Ankara’da korku iklimi yaratılmak istendiğini söyledi.

“Son atamalarla Ankara’da yeni bir düzen kuruldu. O düzen İstanbul’daki sistemi Ankara’ya getirmenin düzeniydi… ‘Ankara’ya sıra geldi’ deyip Ankara’nın başkanlarına korku yaymaya, Mansur Yavaş’a leke çalmaya çalışmak kimsenin hakkı değildir. Bu millet buna izin vermeyecek.”

"Hüseyin Can Güner kazanılamaz denen davaları kazandı"

Özel, Hüseyin Can Güner’in infaz koruma memuru bir annenin çocuğu olarak büyüdüğünü, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni dereceyle bitirdiğini, hâkim-savcılık sınavlarında yüksek puan almasına karşın iki kez mülakatta elendiğini anlattı. CHP’nin hukuk çalışmalarında uzun yıllar görev yaptığını ve başarılı davalara imza attığını belirten Özel, Güner’in hedef alınmasını kişisel olarak da kabul etmediğini söyledi.

“O Hüseyin avukat oldu, kazanılamaz denen davaları kazandı. Hepimiz kendisine güvendik. Annesi bugün de devletin infaz koruma memuru olarak görevine devam ediyor. Böyle bir evladı bugün suçlu gibi göstermeye çalışıyorlar.”

"Özgür Özel’le uğraşmak için kul hakkına giriyorlar"

CHP lideri, soruşturmaya konu edilen ihalenin daha önce müfettişler tarafından incelendiğini ve Sayıştay denetiminden geçtiğini söyledi. Müfettişlerin herhangi bir kusur tespit etmediğini, Sayıştay’ın ise belediyenin uygulamayla kamu yararı sağladığını kayda geçirdiğini belirten Özel, buna rağmen dosyanın yeniden açılmasını siyasi müdahale olarak değerlendirdi.

“Müfettiş kusur bulmamış. Sayıştay ‘belediye bu uygulamayla kâra geçmiştir’ demiş. Şimdi birileri dosyayı İstanbul’dan koltuğunun altına alıp Ankara’ya geliyor ve operasyon başlatıyor. Bunun adı Cumhuriyet Halk Partisi’yle ve Özgür Özel’le uğraşmak için kul hakkına girmektir.”

Erdoğan’a: “Benimle hesaplaş, evlatlarımızı hedef alma”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğrudan seslenen Özel, siyasal rekabetin aileler ve çocuklar üzerinden yürütülmemesi gerektiğini söyledi. Hüseyin Can Güner’i “evladım” diye nitelendiren Özel, aynı yöntemi kendisinin hiçbir koşulda Erdoğan’ın ailesine uygulamayacağını belirtti.

“Bir gün güç elimde olsa, Bilal Bey’i evinden aldırıp seni yenemedim diye evladına saldırmam. Hâşâ yapmam. Senin torunun neyse Hüseyin Can benim evladımdır. Sana yapmayacağımızı bize yapma. Gel hesaplaşacaksan Özgür Özel burada.”

"Haksızlıklar büyürse meydanları büyütmeye var mıyız?"

İstanbul’daki CHP’li belediyelere yönelik soruşturmaları da hatırlatan Özel, benzer yöntemlerin Ankara’da uygulanmak istendiğini öne sürdü. Hukuksuzlukların büyümesi halinde demokratik tepkinin de büyümesi gerektiğini söyleyen CHP lideri, yalnızca CHP’lilere değil, tüm siyasi görüşlerden yurttaşlara seslendi.

“Tek güvencem bu milletin vicdanıdır. Haksızlıklar büyürse meydanları büyütmeye var mıyız? Halkın coşkun akan selini kimse durduramaz. Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz. Türk’üyle Kürt’üyle, Alevisiyle Sünnisiyle bu millet vicdan sahibidir. O vicdana güveniyorum.”

(AEK)