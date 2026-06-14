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YT: Yayın Tarihi: 14.06.2026 11:20 14 Haziran 2026 11:20
 ~  SG: Son Güncelleme: 14.06.2026 15:08 14 Haziran 2026 15:08
Okuma Okuma:  2 dakika

Ankara'da özel sektör öğretmenlerine polis müdahalesi

Ankara’da basın açıklaması yapmak isteyen özel sektör öğretmenleri ters kelepçe ile gözaltına alındı, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası “Muhataplar karşımıza geçene kadar Ankara’yı terk etmiyoruz. Müzakere konusu bitmiştir” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ankara'da özel sektör öğretmenlerine polis müdahalesi
Fotoğraf: Özel sektör öğretmenleri sendikası X hesabında paylaşılan videodan kesit

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, mülakat mağduru öğretmenler ile özel sektör eğitim emekçilerinin yaşadığı güvencesizlik ve düşük ücret sorunlarına dikkat çekmek amacıyla bugün  Ankara’da bir araya geldi.

Meclis önünde basın açıklaması yapmak isteyen ve Güvenpark'ta toplanan özel sektör öğretmenlerine, polis müdahale etti.

Öğretmenlere ters kelepçe

Müdahale sırasında Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Eren Edebali ve sendika üyeleri ters kelepçe ile gözaltına alındı.

Müdahalenin ardından konuşan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Örgütlenme Sekreteri Hüseyin Aksoy yetkililere seslendi:

Tüm basına, emniyet güçlerine ve yetkililere şunu söyleyelim: Öğretmen Sendikası, muhattaplar karşımıza geçene kadar Ankara’yı terk etmiyor! Müzakere konusu burada bitmiştir.

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14 Haziran’da Ankara’da kitlesel bir buluşma gerçekleştireceklerini duyuran sendika, “Karşınıza çıkacağız, masaya oturacağız” ifadeleriyle taleplerinin karşılanması için çağrıda bulunmuştu.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Meclis güvenpark Özel sektör öğretmenlerinin sorunları
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