Ankara'da özel sektör öğretmenlerine polis müdahalesi

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, mülakat mağduru öğretmenler ile özel sektör eğitim emekçilerinin yaşadığı güvencesizlik ve düşük ücret sorunlarına dikkat çekmek amacıyla bugün Ankara’da bir araya geldi.

Meclis önünde basın açıklaması yapmak isteyen ve Güvenpark'ta toplanan özel sektör öğretmenlerine, polis müdahale etti.

TBMM önünde basın açıklaması yapmak isteyen Özel sektör öğretmenlerine polis müdahalesi /Ankara #Canlı https://t.co/QyEANQMiCL — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) June 14, 2026

Öğretmenlere ters kelepçe

Müdahale sırasında Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Eren Edebali ve sendika üyeleri ters kelepçe ile gözaltına alındı.

Müdahalenin ardından konuşan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Örgütlenme Sekreteri Hüseyin Aksoy yetkililere seslendi:

Tüm basına, emniyet güçlerine ve yetkililere şunu söyleyelim: Öğretmen Sendikası, muhattaplar karşımıza geçene kadar Ankara’yı terk etmiyor! Müzakere konusu burada bitmiştir.

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Sendika Başkanımız ve bir üyemiz gözaltına alındı!#ÖğretmenlerGözaltında https://t.co/KHXVMAvDJh — Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası (@ogretmensendika) June 14, 2026

14 Haziran’da Ankara’da kitlesel bir buluşma gerçekleştireceklerini duyuran sendika, “Karşınıza çıkacağız, masaya oturacağız” ifadeleriyle taleplerinin karşılanması için çağrıda bulunmuştu.

Halklarını Arayan Öğretmenler Gözaltına Alınıyor!#ÖğretmenlerGözaltında pic.twitter.com/hrJRawiSMS — Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası (@ogretmensendika) June 14, 2026

(NÖ)