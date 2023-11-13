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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 13 Kasım 2023 12:44
 ~ Son Güncelleme: 13 Kasım 2023 12:54
2 dk Okuma

Oyun, eğlence ve iki kitap bir arada

Dikkati toplayan, maceraya sürükleyen, merak uyandıran, düşündüren ve yorum gücünü güçlendiren 'Seçilmiş Kahramanın El Kitabı (1 ve 2)'de sayısız oyun var.

Sedat Yılmaz
Sedat Yılmaz

Sedat Yılmaz
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/13/oyun-eglence-ve-iki-kitap-bir-arada.jpg

Kitap dediğin can sıkıcı olmamalı. Hele hele çocuklar için ele alınmış bir kitap çok daha özenli, eğlenceli ve oyun tadında olmalı. Şimdi bir kitap düşünün, hayır hayır iki kitap, hem okuyorsunuz hem de uygulamasını oyun oynayarak yapıyorsunuz. Eve, çok az kitap okumayı oyun haline getiriyor.

“Seçilmiş Kahramanın El Kitabı (1 ve 2)” odaklanmayı kolaylaştırıyor. Çünkü kitabı okurken hiçbir şey kaçırmamak gerekiyor, yoksa sayfayı yeniden okumak zorunda kalırsınız. Dikkati toplayan, maceraya sürükleyen, merak uyandıran, düşündüren ve yorum gücünü güçlendiren eserde sayısız oyun var. Ben size kitabın girişindeki birkaç cümleyi aktarayım, sanırım gerisini kendiniz getireceksiniz:

Ben ve Bilge Toer

“(...) İşte şimdi sana bildiklerimi anlatacağım ve bu maceradaki rehberin olacağım. O yüzden verdiğim her bilgiyi, yazdığım her cümleyi, her şifreyi, her ipucunu dikkatle okumayı unutma. Biz sihirli dünyanın 6 sihirli halkından biriydik. Bu dünyanın kuzeyinde bulunan, dev ağaçların gövdesinde yaşayan, yardım etmeyi, paylaşmayı seven ve sihirli güçleri olan Palmenya halkındandık. Bundan beş ay öncesine kadar hayatımız normal bir şekilde ilerliyordu. Bir gün siyah atlı, siyah pelerini, siyah demir zırhı ve hiç çıkarmadığı siyah maskesiyle köyümüze biri geldi. Ben ve güzel yüzlü, beyaz saçlı, sivri şapkalı beyaz asası bulunan Bilge Toer, onun yanına doğru yürüdük. Siyah maskeli yabancı, atından indi. Elindeki asayla yere üç kere vurdu ve birden hava kararmaya başladı. Toer kötülüğü önceden sezmiş olacak ki bana dönüp seslendi;

“Heyy işte geliyor!

“Kasasında altı tane siyah tüy olan, vücuduna yapışık kanatları bulunan ve yarasayı andıran, uçan dev yaratık Hikala’nın ta kendisi. Hikala, Karayasa’nın etkisi altına aldığı bir canavar. Sakin ol ve benim dediklerimi hemen uygula!

“İşte ilk görevin geliyor.

“Not: Bu bölümü gerçekten ayağa kalkıp gerçekten uygulayarak yapman gerekir.

  • Ayak parmak uçlarında dur ve biraz eğil
  • Şimdi bu şekilde iki adım ileri, üç adım sağa, bir adım ileri, iki adım sola git. Çok iyisin.
  • Şimdi de tek elinle kitabı havaya doğru kaldır ve tek ayağının üstünde dur. Hareketleri doğru yaptın ve işte ilk görevin geliyor...”

Çocuklara zihinsel egzersiz yaptıran kitap aynı zamanda da fiziksel olarak harekete geçirtiyor. Ebeveynler olarak da birlikte okuyabilir, uygulayabilirsiniz.

Kitap: Seçilmiş Kahramanın El Kitabı
Yazar: Resul Aydoğan
Resimleyen: Gökçe Yavaş Önal
Yayınevi: Masal Perest
Okuma yaş grubu: 7-12 yaş (SYZ/LY/AÖ)

bia çocuk kitaplığı
Sedat Yılmaz
Sedat Yılmaz
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Gazeteci. 2002'de Dicle Haber Ajansı’nda (DİHA) gazeteciliğe başladı. 2009'da Özgür Gündem gazetesi emek ve ekonomi haber editörü olarak çalıştı. Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın (TGS) 2013- 2016...

Gazeteci. 2002'de Dicle Haber Ajansı’nda (DİHA) gazeteciliğe başladı. 2009'da Özgür Gündem gazetesi emek ve ekonomi haber editörü olarak çalıştı. Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın (TGS) 2013- 2016 Genel Mali Sekreteri görevinde bulundu. İsçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) kuruluş çalışmalarında yer aldı. Bölgesel eşitsizlik, gelir dağılımı adaletsizliği, yoksulluk, çalışma yaşamı- iş cinayetleri, çatışma ve barış süreçleri, medya sahipliği, medya ve savunma sanayi ilişkisi, medya eleştirisi ile medya- iktidar ilişkisi üzerine çalışma yürütüyor. Hrant Dink Vakfı tarafından organize edilen Türkiye- Ermenistan Seyahat Fonu çerçevesinde Ermenilerin Türk ve Kürtler hakkında algıları ve yüzüncü yılında Ermeni Soykırımı anma etkinliklerini Özgür Gündem Gazetesi için takip etti ve bir süre Yerevan’da çalıştı. Friedrich Ebert Stiftung (FES) ile Bağımsız Gazetecilik Platformu (P24) ortaklaşa Auschwitz ölüm kampının yok edilmesinin 70’inci yılı dolayısıyla Almanya’da yürütülen çalışmalara katıldı. Muhabir, haber editörü ve Mezopotamya Ajansı (MA) Haber Müdürü görevinde bulundu. MA haber editörü olarak gazeteciliğe devam ediyor. Bisiklet tutkunu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) üyesi. Diyarbakır’da yaşıyor. 

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