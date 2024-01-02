Deniz Poyraz doğum gününde anıldı

İzmir’de, 17 Haziran 2021’de Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl Örgütüne silahlı saldırı gerçekleştiren Onur Gencer tarafından katledilen Deniz Poyraz, doğum gününde Buca Kaynaklar'daki mezarı başında anıldı.

MA’nın haberine göre; anma törenine Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İzmir Kadın Meclisi, Tevgera Jinen Azad (TJA) aktivistleri, Barış Anneleri ve Deniz Poyraz’ın ailesi katıldı.

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Anmada Deniz Poyraz’ın mezarına çiçekler konulup saygı duruşu yapıldı.

Sonrasında konuşan Deniz Poyraz'ın annesi Fehime Poyraz, "Deniz sadece benim kızım değil, bütün Kürt halkı ve ona sahip çıkan herkesin kızı. Deniz hunharca katledildi ama onun ruhu her yerde yaşıyor" dedi.

DEM Parti İzmir İl Eş Başkanı Zehra Vezan Karabulut ise şöyle konuştu: "Deniz katledildiğinde 38 yaşında genç bir kadındı. Deniz canice katledileli üç yıl oldu ama acımız hala taze. Bütün katilleri yanlı mahkemelerde değil, gerçek mahkemelerde yargılayana kadar mücadelemiz sürecek. Bir Deniz gider, bin Deniz gelir."

Konuşmaların ardından “Jin jîyan azadî”, “Şehit namirin” sloganları atıldı. Anmaya katılanlar daha sonra mezarlıktan ayrıldı.

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(RT)