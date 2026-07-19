Oğuzhan Uğur gözaltına alındı, Jitemci Babası Hasan Atilla Uğur konuştu

AHBAP Derneği adına toplanan bağışların, yöneticilerin kişisel hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında sıcak bir gelişme yaşandı.

Soruşturma çerçevesinde Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur, evinde gerçekleştirilen aramanın ardından gözaltına alındı.

Gözaltı kararının ardından, Oğuzhan Uğur’un babası, emekli Jandarma İstihbarat Albayı Hasan Atilla Uğur’dan ilk açıklama geldi. Gazeteci Saygı Öztürk’e konuşan baba Uğur, sürece ve operasyonun basına yansıma biçimine tepki gösterdi.

Operasyon anının görüntülerinin basına sızdırılmasına dikkat çeken Hasan Atilla Uğur, "Bizim başımız dik, alnımız açık. Hiçbir sıkıntılı durumumuz yok. Oğlumun evine gelinip gözaltına alınacağı, evinin aranacağı söylenirken bunlar kayda alınıyor, daha sonra bir şekilde basına veriliyor. Ne yazık ki bu tür olumsuzluklara artık alıştık" dedi.

Bu tür uygulamaların sadece kendilerine yönelik olmadığını belirten Uğur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar memlekette sadece bize yapılmış bir davranış değil. Birçok gazeteci arkadaşa, herkese olan hareketler. Sonuç olarak biz, ekşi yemedik ki midemiz ağrısın. Oğlumla ilgili de yasal prosedür işliyor. Avukatımız zaten yanında, biz de gelişmeleri yakından izliyoruz. En kısa sürede aramıza katılmasını bekliyoruz."

AHBAP soruşturması kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

14 klişi tutuklanmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbap Derneği soruşturmasında sorguları tamamlanan 19 kişiden, sanatçı Haluk Levent ve Avukat Ece Güner'in de aralarında bulunduğu 14 kişi dün (16 Temmuz'da) tutuklanmıştı.

JİTEM Ana Davası düşürüldü

Hasan Atilla Uğur hakkında 1990'lı yıllarda Mardin Kızıltepe başta olmak üzere bölgede Jandarma Komutanı olarak görev yaptığı dönemle ilgili ağır hak ihlalleinde adı geçiyor. Hak savunucuları ve Diyarbakır Barosu gibi kurumlar, o dönemde bölgede yaşanan bazı "zorla kaybetme", "yargısız infaz" ve "faili meçhul cinayet" vakalarında Uğur’un sorumluluğu olduğunu söylüyor. Kamuoyunda "Kızıltepe JİTEM Davası" olarak bilinen ve 1992-1996 yılları arasında Kızıltepe'de 22 kişinin yasa dışı şekilde öldürülmesine ilişkin açılan davada "silahlı örgüt kurmak" ve "tasarlayarak öldürmek" gibi suçlamalarla sanık olarak yargılandı. Bu dava daha sonra zaman aşımı ve beraat kararlarıyla sonuçlandı.

Kızıltepe JİTEM davasında cezasızlık onandı

(EMK)