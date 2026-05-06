Dargeçit JİTEM Davası ‘zamanaşımı’ndan düşürüldü

Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, Mardin’in Dargeçit ilçesinde 1995-1996 yılları arasında gözaltında kaybedilen ve öldürülen 8 kişi ile uzman çavuş Bilal Batırır’a ilişkin açılan “Dargeçit JİTEM Davası”nı zamanaşımı gerekçesiyle düşürdü.

Daire, dosyada 30 yıllık “olağanüstü dava zamanaşımı” süresinin dolduğunu savundu.

Dargeçit'in çocukları: Davut, Seyhan ve Nedim

Beraat kararları onanmıştı

Davada, aralarında dönemin Mardin Jandarma Komando Tabur Komutanı Hurşit İmren, Dargeçit İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Tire ve Dargeçit Merkez Karakol Komutanı Mahmut Yılmaz’ın da bulunduğu 18 sanık hakkında Adıyaman 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi 2022’de beraat kararı verdi.

Mağdur avukatlarının başvurduğu Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi de kararı “yerinde” bularak istinaf talebini reddetti.

İnsan Hakları Derneği adına dosyayı takip eden avukat Erdal Kuzu’nun başvurusu üzerine dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay, beraat kararını bozdu ancak aynı kararda davanın zamanaşımından düşürülmesine oy birliğiyle hükmetti.

CUMARTESİ ANNELERİ/İNSANLARI 1023.HAFTA “Dargeçit’te kaybedilenler için adalet sağlansın”

Dargeçit’te ne yaşandı? 29 Ekim 1995 ile 8 Mart 1996 tarihleri arasında Dargeçit’te Davut Altınkaynak (12), Seyhan Doğan (14), Nedim Akyön (16), Mehmet Emin Aslan, Abdurrahman Olcay, Abdurrahman Coşkun, Hikmet Kaya, Süleyman Seyhan ve uzman çavuş Bilal Batırır kaybedildi. Yıllar sonra bazı kişilere ait kemikler bulundu. Dosyada askerler, korucular ve uzman çavuşlar hakkında “taammüden öldürme” suçlamasıyla dava açıldı.

Dargeçit JİTEM davasında gerekçeli karar: "Suçları işlediklerine dair somut delil yok"

JİTEM itirafı dosyaya girdi

Davada dikkat çeken gelişmelerden biri, dönemin Mardin İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Muhammet Demirel’in 2013 yılında verdiği ifadeydi.

Demirel, ifadesinde Mardin’de “JİT” olarak bilinen bir jandarma istihbarat timinin faaliyet yürüttüğünü anlattı ve timin Diyarbakır Jandarma İstihbarat Grup Komutanlığı’na bağlı olduğunu söyledi.

CUMARTESİ ANNELERİ/İNSANLARI 867. HAFTA "Dargeçit JİTEM Davası'nda adalet sağlansın"

"Resmi koordinatlar" tartışması

Dosyaya giren resmi belgelerde, Nedim Akyön ve Davut Altınkaynak’a ait kemiklerin bulunduğu mağaraların koordinatları ile 1995 tarihli askeri tutanaklarda geçen koordinatların aynı olduğu belirtildi.

Ancak mahkeme, tanık anlatımlarının “duyuma dayalı” olduğunu savundu ve beraat kararı verdi.

Kararın gerekçesinde, “her türlü kuşkudan arınmış somut ve kesin delil elde edilemediği” ileri sürüldü.

Dargeçit’te “Kaybedilen” Çocukların İzi Bulundu

Yargılama yıllarca taşındı

2014’te Midyat’ta başlayan dava daha sonra “güvenlik” gerekçesiyle Adıyaman’a taşındı. Dosya bir dönem Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi, ardından yeniden Adıyaman’da görülmesine karar verildi.

Mahkemenin dinleme kararı verdiği dönemin savcısı Adem Kul’a ise uzun süre “ulaşılamadığı” belirtildi. Daha sonra Kul’un başka bir soruşturma kapsamında tutuklu olduğu ortaya çıktı.

(NÖ)