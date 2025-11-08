ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 8 Kasım 2025 09:33
 ~ Son Güncelleme: 8 Kasım 2025 09:42
2 dk Okuma

Savcılık, ‘Beyaz Toros’ ve ‘JİTEM’ baskılı tişörtler için "ifade özgürlüğü" dedi

İHD, iç hukuk yollarına başvuracaklarını, sonuç alınamaması durumunda uluslararası mekanizmalara başvuracaklarını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Savcılık, ‘Beyaz Toros’ ve ‘JİTEM’ baskılı tişörtler için "ifade özgürlüğü" dedi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) üzerinde "Beyaz Toros" ve "JİTEM" yazılı tişörtlerin satışına ilişkin yaptığı suç duyurusu hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

'Beyaz toros' baskılı tişörtlerin satışı durduruldu
'Beyaz toros' baskılı tişörtlerin satışı durduruldu
6 Ekim 2025

İHD, söz konusu ürünlerin "suçu ve suçluyu övmek" (TCK 215) ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" (TCK 216) suçlarını oluşturduğu gerekçesiyle savcılığa başvurmuştu. Savcılık, kararında TCK 215 kapsamında ortada kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmadığını, bu nedenle suçun unsurlarının oluşmadığını değerlendirdi. TCK 216 yönünden ise satışın "ifade özgürlüğü" kapsamında kaldığını belirtti.

Savcılık ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatlarına atıf yaparak, "rahatsız edici hatta şok edici düşüncelerin bile ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini" ifade etti. Buna göre tişörtlerin satışının "kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlike oluşturmadığı" sonucuna varıldı.

"Beyaz Toros, ağır ihlallerin simgesi"

İHD, karara ilişkin yaptığı açıklamada "Beyaz Toros"un 1990’lı yıllardaki faili meçhul cinayetler ve gözaltında kayıpların toplum hafızasında bıraktığı derin yarayı hatırlattı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Toros, devlet görevlilerinin işlediği ağır insan hakları ihlallerinin simgesidir. Bu simgenin ticari bir ürün olarak kullanılması, insan hakları savunucularını derinden rahatsız etmektedir."

"İfade özgürlüğü gerekçesi ironiktir"

İHD, savcılığın ifade özgürlüğü vurgusunu ise eleştirdi:

"Barışçıl düşünceleri nedeniyle yüzlerce kişinin ifade özgürlüğü ihlal edilirken, ağır ihlallerin sembolü haline gelmiş bir görselin ‘düşünce özgürlüğü’ kapsamında değerlendirilmesi son derece ironiktir. Bu karar, cezasızlık politikasının yeni bir örneğidir."

İHD, iç hukuk yollarına başvuracaklarını, sonuç alınamaması durumunda uluslararası mekanizmalara başvuracaklarını duyurdu.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
beyaz toros ihd JİTEM AİHM
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git