JİTEM Ana Davası düşürüldü

JİTEM Ana Davası’nın Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen bugünkü duruşmasında, maktullerin JİTEM tarafından kaybedilme tarihlerinin üzerinden 30 yıl geçmesi nedeniyle zaman aşımından dolayı davanın düşürülmesine karar verildi.

1990'lı yıllarda gözaltına kaybedilen kişilerin ölümleriyle ilgili 1999 yılında Susurluk Raporu'na dayanan bir iddianame düzenlenmiş, zaman içinde açılan bütün davalar 2010 yılında birleşmişti. Davalar "JİTEM Ana Davası" olarak anılmaya başlanmıştı.

Ana davada toplam 18 sanık bulunuyordu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2005 tarihli Çelikbilek-Türkiye davasında oybirliğiyle şunlara karar vermişti:

Kaybedilen Harbi Arman, Abdulkadir Çelikbilek, Servet Arslan ve Şahabettin Latifeci’nin failleri hâlâ aydınlatılmadı.

Heyet başkanı “izinli” diye

Davanın 15 Eylül 2022‘de görülen duruşmasında, mahkeme heyeti başkanı izinli olduğundan, yalnızca tarafların beyanları alınmış ve duruşma 21 Eylül 2022 gününe, öldürülerek kaybedilen gazeteci-yazar Musa Anter’in (Ape Musa) ölüm yıldönümü olan 20 Eylül’den hemen bir gün sonrasına ertelenmişti.

Musa Anter ile birlikte Ayten Öztürk’ün davası, 21 Eylül 2022 tarihinde eylemlerin 1992 yılında gerçekleşmiş olması gerekçe gösterilerek düşürülmüş, JİTEM Ana Davası ise Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başka bir esasa kaydedilmişti. 6 Şubat 2023’ten beri dava bu esasta görüldü.

MUSA ANTER'İN KATLİ DAVASI Mahkeme Musa Anter'in katli davasını zamanaşımı gerekçesiyle düşürdü

Anter ailesi vekili Av. Selim Okçuoğlu, Musa Anter Davası’nın zamanaşımı sonucu düşmesi kararına karşı, yaşam hakkının usul ve esas yönünden ihlali ile iç hukuk yollarının etkili bir şekilde işletilmemiş olması nedenleriyle 19 Ekim 2022 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapmıştı.

JİTEM Davası Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2022/732 esasına kaydedilerek JİTEM Ana Davası olarak görülmeye başlamıştı. İlk duruşması 6 Şubat 2023 günü görülmüştü. Duruşmada, katılan vekilinin dosyanın mütalaa hazırlığı için savcıya tevdi edilmesi talebi reddedilmişti.