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YT: Yayın Tarihi: 17.06.2026 14:52 17 Haziran 2026 14:52
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.06.2026 15:15 17 Haziran 2026 15:15
Okuma Okuma:  2 dakika

Öğretmenlere Meclis önünde gözaltı: "Açlığı seçtik, hâlâ sesimizi duymayanlar var"

Açlık grevinin üçüncü gününde Meclis önünde bir araya gelen Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyesi öğretmenler, polis müdahalesiyle darp edilerek gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Öğretmenlere Meclis önünde gözaltı: "Açlığı seçtik, hâlâ sesimizi duymayanlar var"
Fotoğraf: Sendika.org

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’nın çağrısıyla Ankara’ya gelen öğretmenlerin açlık grevi 3. gününe girdi. Atama mağduriyetlerinin giderilmesini ve özel sektörde çalışan öğretmenler için taban maaş düzenlemesinin yapılmasını isteyen öğretmenler, sendikanın Ankara temsilciliği önündeki nöbetlerini sürdürüyor.

“Açlığı seçtik, hâlâ sesimizi duymayanlar var” diyen öğretmenler, bir gün önce Meclis’te Milli Eğitim Komisyonu üyeleri ve siyasi parti temsilcileriyle görüşmüştü.

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Bugün 12:38

"Öğretmenler darp edildi"

Bugün ise öğretmenlerin çağrısıyla demokratik kitle örgütleri, sendikalar ve siyasi parti temsilcileri Meclis’in Çankaya Kapısı önünde bir araya geldi. Meclis Parkı’nda toplanan gruba polis müdahale etti.

Müdahale sırasında Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Başkanı Eren Edebali ve sendikanın Örgütlenme Sekreteri Hüseyin Aksoy’un da aralarında bulunduğu çok sayıda öğretmen gözaltına alındı. Gözaltılar sırasında öğretmenler darp edildi ve yerde sürüklendi.

Öğretmenini dövdüğünüz çocuklara ne mesaj veriyorsunuz?

CHP Milletvekili Suat Özçağdaş, Meclis önünde yaşananlara "Bu insanlar komisyon toplantısına davet edilmediği için dertelerini duyurmaya çalışıyorlar. Bu ülke öğretmenlerine zulüm ederek bir yere gidemez. Öğretmenini bu kadar dövdüğünüz çocuklara ne mesaj vermiş oluyorsunuz?" sözleriyle tepki gösterdi. 

Ne olmuştu?

Mülakat mağduru öğretmenler ile özel sektörde çalışan öğretmenler, 1 Haziran’da Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapmış; atama mağduriyetlerinin giderilmesi ve taban maaş yasasının çıkarılması için verilen sözlerin tutulmasını istemişti.

Öğretmenler, taleplerinin karşılanmaması halinde 14 Haziran’da Ankara’ya yeniden geleceklerini duyurmuştu. 14 Haziran’da Güvenpark’ta bir araya gelen öğretmenlere polis müdahale etmiş, sendika yöneticileri, öğretmenler ve destek için gelen kişiler gözaltına alınmıştı.

15 Haziran’da Kurtuluş Parkı’nda buluşma çağrısı yapan öğretmenler, burada da polis müdahalesiyle karşılaştı. Öğretmenlerin ve ailelerinin kaldığı otelin polis ablukasına alınmasının ardından öğretmenler açlık grevine başladıklarını açıklamıştı.

Öğretmenler, talepleri karşılanana ve muhatapları kendileriyle görüşene kadar Ankara’dan ayrılmayacaklarını söylüyor.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Özel sektör öğretmenlerinin sorunları Meclis
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