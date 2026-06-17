Öğretmenlere Meclis önünde gözaltı: "Açlığı seçtik, hâlâ sesimizi duymayanlar var"

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’nın çağrısıyla Ankara’ya gelen öğretmenlerin açlık grevi 3. gününe girdi. Atama mağduriyetlerinin giderilmesini ve özel sektörde çalışan öğretmenler için taban maaş düzenlemesinin yapılmasını isteyen öğretmenler, sendikanın Ankara temsilciliği önündeki nöbetlerini sürdürüyor.

“Açlığı seçtik, hâlâ sesimizi duymayanlar var” diyen öğretmenler, bir gün önce Meclis’te Milli Eğitim Komisyonu üyeleri ve siyasi parti temsilcileriyle görüşmüştü.

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"Öğretmenler darp edildi"

Bugün ise öğretmenlerin çağrısıyla demokratik kitle örgütleri, sendikalar ve siyasi parti temsilcileri Meclis’in Çankaya Kapısı önünde bir araya geldi. Meclis Parkı’nda toplanan gruba polis müdahale etti.

Müdahale sırasında Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Başkanı Eren Edebali ve sendikanın Örgütlenme Sekreteri Hüseyin Aksoy’un da aralarında bulunduğu çok sayıda öğretmen gözaltına alındı. Gözaltılar sırasında öğretmenler darp edildi ve yerde sürüklendi.

TBMM önünde gözaltına alınan bir öğretmen, polisler tarafından yerlerde sürüklendi.



"Burada öğretmenlere işkence yapılıyor." pic.twitter.com/lQa5EpgeCu — Seda Taşkın (@sedaa_tskn) June 17, 2026

Öğretmenini dövdüğünüz çocuklara ne mesaj veriyorsunuz?

CHP Milletvekili Suat Özçağdaş, Meclis önünde yaşananlara "Bu insanlar komisyon toplantısına davet edilmediği için dertelerini duyurmaya çalışıyorlar. Bu ülke öğretmenlerine zulüm ederek bir yere gidemez. Öğretmenini bu kadar dövdüğünüz çocuklara ne mesaj vermiş oluyorsunuz?" sözleriyle tepki gösterdi.

TBMM Çankaya Kapısı önünde öğretmenlere yönelik gözaltılar sürüyor.

CHP Milletvekili Suat Özçağdaş, gözaltılara tepki gösterdi. pic.twitter.com/se6HjcLqnQ — Seda Taşkın (@sedaa_tskn) June 17, 2026

Ne olmuştu? Mülakat mağduru öğretmenler ile özel sektörde çalışan öğretmenler, 1 Haziran’da Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapmış; atama mağduriyetlerinin giderilmesi ve taban maaş yasasının çıkarılması için verilen sözlerin tutulmasını istemişti. Öğretmenler, taleplerinin karşılanmaması halinde 14 Haziran’da Ankara’ya yeniden geleceklerini duyurmuştu. 14 Haziran’da Güvenpark’ta bir araya gelen öğretmenlere polis müdahale etmiş, sendika yöneticileri, öğretmenler ve destek için gelen kişiler gözaltına alınmıştı. 15 Haziran’da Kurtuluş Parkı’nda buluşma çağrısı yapan öğretmenler, burada da polis müdahalesiyle karşılaştı. Öğretmenlerin ve ailelerinin kaldığı otelin polis ablukasına alınmasının ardından öğretmenler açlık grevine başladıklarını açıklamıştı. Öğretmenler, talepleri karşılanana ve muhatapları kendileriyle görüşene kadar Ankara’dan ayrılmayacaklarını söylüyor.

(NÖ)