Özel sektör öğretmenleri bakanlıkla ikinci kez masada: "Bu fiili bir toplu iş görüşmesi"

Özel sektörde çalışan öğretmenlerin taban ücret, özlük hakları ve çalışma koşullarına ilişkin talepleriyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yürütülen görüşmelerin ikinci turu tamamlandı.

Sendika.org'un haberine göre, toplantıya Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın yanı sıra işveren örgütleri, TOBB Eğitim Meclisi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcileri de katıldı.

Toplantıda taban ücret uygulamasının nasıl hayata geçirileceği, özel sektör öğretmenlerinin ücretlendirilmesinde kamu ile özel sektör arasındaki vergi ve sosyal güvenlik farklarının giderilmesi ve olası yasal düzenlemeler ele alındı. Bu başlıklar, öğretmenlerin ücret düzeyi ve çalışma koşulları açısından belirleyici görülüyor.

"Amaç asgari ücret düzenini geride bırakmak"

Toplantının ardından konuşan Sendika Genel Başkanı Eren Edebali, görüşmelerin yalnızca teknik bir toplantı olmadığını belirtti:

"Bu toplantı 12 bin 500 işyerini ve yüz binlerce eğitim emekçisini ilgilendiriyor. Bu nedenle biz bunu fiili bir toplu iş görüşmesi olarak görüyoruz."

Edebali, sendikanın farklı ücret modelleri önerdiğini belirterek amaçlarının “asgari ücret düzenini geride bırakmak” olduğunu söyledi. Kamuda öğretmen maaşı esas alınarak farklı taban ücret formüllerinin masaya yatırıldığını aktaran Edebali, tarafların önerilerini somutlaştırmak üzere iki hafta içinde üçüncü kez bir araya gelmesinin kararlaştırıldığını bildirdi. Böylece görüşmelerde ortaya çıkacak sonuç, öğretmenlerin ücret rejimini doğrudan etkileyecek.

Aylar süren eylemler masayı kurdurdu

Bakanlıktaki görüşmeler, özel sektör öğretmenlerinin son aylarda yürüttüğü kitlesel mücadelenin ardından başladı.

Sendika üyeleri yaz boyunca Ankara'da Çalışma Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı önünde eylemler düzenledi, Meclis çevresinde nöbet tuttu ve taban ücret ile güvenceli çalışma talebiyle çeşitli illerden Ankara'ya yürüdü. Öğretmenler, mevcut sistemde çok sayıda eğitim emekçisinin asgari ücret veya buna yakın ücretlerle çalıştırıldığını, uzun çalışma saatleri, güvencesiz sözleşmeler ve ücretsiz ek mesailerle karşı karşıya kaldığını belirtiyorlar; bu nedenle taleplerini acil ve yaşamsal olarak görüyorlar.

Temmuzda yapılan ilk toplantının ardından taraflar teknik çalışmaları sürdürmeye karar vermişti. İkinci toplantıda ise ücret modelleri ve bunların mali boyutu ayrıntılı biçimde ele alındı. Bu görüşmeler, öğretmenlerin mücadelesi sayesinde başladı; sendika sürecin takipçisi olacağını açıkladı.

(AEK)