NY: Li Xezeyê 338 hezar kes li cih û warên xwe bûn

Ofîsa Koordînasyona Karûbarên Mirovî (UNOCHA) ya Neteweyên Yekbûyî (NY) ragihand ku hejmara kesên ku li Xezeyê ji ber bomberana Îsraîl li cih û warên xwe bûn in ji 338 hezarî derbas bûye.

Berpirsê UNOCHA yê Xezeyê Hemade el Beyarî di daxuyaniya xwe ya li ser malpera fermî ya ofîsê de diyar kir ku rewşa Xezeyê gelekî metirsîdar e û got: “Di vê qonaxê de yekem tiştê ku divê bê kirin agirbest an jî agirbesteke mirovî ye. Bi vî awayî xebatkarên alîkariyê dikarin rewşê binirxînin. "Heta niha me nekariye li qadê jîngeheke ewle ji bo nirxandina rewşan bibînin."

“Têkiliyên peydakirinê li bajêr qut bûye”

Beyarî têkildarî rewşa mirovî ya li bajêr ev zanyarî dan:

“Santralek elektrîkê ji ber nebûna sotemeniyê neçar ma ku xebata xwe rawestîne. Ev yek dê bandorek neyînî li Xezeyiyan di wergirtina xizmetên tenduristî û avê de bike. "Pirsgirêka çavkaniyan heye, deriyên di navbera cîhana derve û Xezeyê de bi tevahî girtî ne, û têkiliyên peydakirinê li bajêr qut bûye."

Beyarî bal kişand ser vê yekê ku hejmara kesên ku li navendên ji aliyê Ajansa Alîkariya Penaberên Filistînê(UNRWA) ya Neteweyên Yekbûyî (NY) ve hatine amadekirin dimînin ji 280 hezarî derbas bûye û diyar kir ku hin navendên girêdayî Ajansê ji bo bicihkirina penaberan ne guncaw in.

“Nexweş û birîndar li erdê radizên”

Alîkarê Wezîrê Tenduristiyê yê Filistînê Dr. Yusuf Eburriş ragihand ku li Xezeyê hejmara mirinên ji ber êrîşên Îsraîlê nêzî 1200 kes in û birîndar jî nêzî 5 hezarî ne. Eburriş destnîşan kir ku piraniya kuştî û birîndaran zarok, jin, kal û pîr in.

Berdevkê Wezareta Tenduristiyê Eşref El-Kudra di daxuyaniya xwe ya çapemeniyê de diyar kiribû ku ji ber nexweşxane tijî ne nexweş û birîndar li erdê tê razandin û bi vî rengî tên dermankirin.

Çi bûbû? Baskê leşkerî yê Hamasê Tûgayên Îzzeddîn El-Qassamê di 7ê Çiriya Pêşiyê de li dijî Îsraîlê operasyona bi navê “Tofana Aksayê” dabû destpêkirin. Tevgerê bi hezaran mûşek û roket ji Xezzeyê avêtibû Îsraîlê û komên çekdar jî ketin nav niştecihên herêmê. Arteşa İsraile jî bi balefiren şer li dijî Xezeye êriş da destpêkirin. Di êrîşan de heta niha 1200 Îsraîlî mirine û zêdeyî 3 hezar kes jî birîndar bûne. Li Xezeyê jî 1200 kes mirin û 5 hezar kes jî birîndar bûn. Wezareta Tenduristiyê ya Filistînê ragihand ku di êrişên leşkerên Îsraîlê yên li Şerîaya Rojava de jî 21 kes mirin û nêzî 130 kes jî birîndar bûne.