BM: Gazze’de 338 bin kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), devam eden İsrail bombardımanları nedeniyle Gazze'de yerinden edilenlerin sayısının 338 bin kişiyi geçtiğini duyurdu.

Gazze'de durumun çok tehlikeli olduğunu belirten UNOCHA Gazze Sorumlusu Hamade el-Beyari, ofisin resmi internet sayfasından yaptığı açıklamada, “Bu aşamada birinci dereceden yapılması gereken, ateşkes ya da insani ateşkes. Böylece, yardım çalışanları, durumları değerlendirme imkanı bulabilir. Biz, şu ana dek sahada, durumları değerlendirecek güvenli bir ortam bulamadık” dedi.

“Gazze Şeridi'nde durumun gerçekten tehlikeli olduğu belli, zorlayıcı şartlar hiç olmadığı kadar ağır olabilir” diyen Beyari, bu şartlarda insani yardımların sunulmasının da tehlikelerle çevrili olduğuna işaret etti.

Gazze’de 338 bin kişi yerinden edildi

“Kentte tedarik zinciri kopuk”

Beyari kentteki insani duruma ilişkin, şu bilgileri verdi:

“Tek elektrik santrali yakıt olmadığı için çalışmasını durdurmak zorunda kaldı. Bu da Gazzelileri sağlık ve su hizmeti almak konusunda olumsuz etkileyecek. Kaynak sıkıntısı var, dış dünya ile Gazze arasındaki geçiş kapıları tamamen kapalı, kentte tedarik zinciri kopuk.”

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tarafından hazırlanmış merkezlere sığınanların sayısının 280 bini aştığına dikkati çeken Beyari, Ajansa bağlı bazı merkezlerin de sığınanları karşılamaya uygun olmadığını belirtti.

“Hasta ve yaralılar yerlerde yatıyor”

Filistin Sağlık Bakanı Vekili Dr. Yusuf Eburriş, İsrail saldırıları sebebiyle Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısının yaklaşık 1200, yaralıların ise 5 bine yakın olduğunu duyurdu. Eburriş, vefat edenler ve yaralıların büyük çoğunluğunu çocuk, kadın ve yaşlıların oluşturduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, İsrail saldırılarının artmasından dolayı Gazze'deki hastanelerin tam kapasiteyle çalıştığı belirtilmişti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da yaptığı basın açıklamasında, doluluktan dolayı hastanelerde hasta ve yaralıların yerlerde yatırıldığını, bu şekilde tedavi edilmeye çalışıldığını aktarmıştı: “İsrail elektrik, su ve yakıtı kesmeyi sürdürüyor, bu durum büyük tehlike yaratıyor, çok acı bir çevre ve sağlık felaketi yaşanabilir.”

Ne olmuştu?

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın 7 Ekim’de başlattığı, kısa süre içinde diğer Filistinli direniş gruplarının da dahil olduğu Aksa Tufanı operasyonu kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e saldırılar düzenlendi.

Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli direniş grupları bölgedeki yerleşim birimlerine ve askeri noktalara baskınlar düzenleyerek birçok İsrailliyi rehin aldı.

İsrail ordusu Demir Kılıçlar Operasyonu adıyla Gazze’ye yönelik yoğun hava saldırıları başlatırken, Batı Şeria’daki Filistinli gruplar da İsrail ordusuna karşı ayaklanma ve intifada çağrısında bulundu.

Saldırılarda 1200 İsrailli hayatını kaybetti, 3 binden fazla kişi yaralandı.

Gazze’de de 1200 kişi hayatını kaybetti, 5 bin kişi yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Batı Şeria'da da İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığını açıkladı. (AS)