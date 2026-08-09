Hareket Yönetimi: Çerçeve yasa ciddi hata ve yetersizlikler taşıyor

PKK’nin fesih kararının ardından oluşturulan “Hareket Yönetimi”, 12 maddelik çerçeve yasa teklifine ilişkin açıklama yaptı.

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre Hareket Yönetimi, aylardır beklenen çerçeve yasanın Meclis Komisyonu’ndan geçtiğini belirterek, teklifin önemli eksiklikler ve sorunlar içerdiğini savundu.

Açıklamada, DEM Parti’nin de teklifin çeşitli yönlerini komisyonda eleştirdiği ve yasanın ardından atılması gereken adımlara ilişkin görüşlerini ortaya koyduğu belirtildi.

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“Kök yasanın dili savaş değil, barış dili olmalı”

PKK’nin süreç kapsamında üzerine düşen adımları attığını ve yaklaşık bir buçuk yıldır çatışmasızlığın sürdüğünü belirten Hareket Yönetimi, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun hazırladığı raporu “ciddi yetersizlikler” içermesine rağmen önemli bir çalışma olarak değerlendirdi.

Öcalan’ın süreç boyunca hem devlet yetkilileri hem DEM Parti hem de hareketle temas ve diyalog yürüttüğünü belirten Hareket Yönetimi, çerçeve yasaya ilişkin görüşlerini daha önce de kamuoyuna açıkladıklarını kaydetti.

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Açıklamada, yasanın diline ilişkin şu değerlendirme yer aldı:

Öncelikle bir barışı hedefleyecek kök yasanın dilinin savaş dili olmaması, barış dili olması gerektiğini vurguladık. Rêber Apo’nun söylediği gibi basit, dar ve geleceğe hizmet etmeyen biçimde olmaması ve karşılıklı hassasiyetlerin dikkate alınması gerektiğine dikkat çektik. Yasanın öngöreceği adımların gerçekleşebilmesi için Rêber Apo’nun özgür olması ve serbest çalışmasının mutlaka sağlanması gerektiğini belirttik. Öte yandan bu yasanın belirli adımlar çerçevesinde demokratikleşme ve özgürlük yasalarının çıkmasını taahhüt etmesinin önemini de ifade ettik.

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“Bu yasa ciddi hata ve yetersizlikler taşıyor”

Hareket Yönetimi, teklifin hem içeriğini hem de kullandığı dili eleştirdi. Meclis Komisyonu’nun raporunda demokratikleşme ve Kürt sorununun çözümüne ilişkin önerilerin yeterince karşılık bulmadığını savunan Hareket Yönetimi, teklifin sorunu yalnızca silahsızlanma başlığı üzerinden ele aldığını belirtti:

Bu yasa ciddi hata ve yetersizlikler taşımaktadır. Meclis komisyonunun hazırladığı raporda demokratikleşme ve Kürt sorununun çözümü doğrultusundaki önerileri bu rapora yansıtılmamıştır. Bu yönüyle maksadı tam karşılamamıştır. Kürt kavramını kullanmadan sadece silahsızlanmadan söz edilmesi sorunun bütünlüklü ele alınmadığını ifade etmektedir.

“Öcalan kurulun koordinatörlüğünü yapmazsa birçok husus gerçekleşmez”

Hareket Yönetimi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile AKP yetkililerinin süreci “devlet politikası” olarak tanımladığını hatırlattı. Açıklamada, Bahçeli’nin Öcalan için “Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörü” rolünü önerdiği ve devlet yetkililerinin de bu yaklaşımı kabul ettiği ileri sürüldü.

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Buna karşılık çerçeve yasa teklifinin Öcalan’ın süreçteki rolünü açık biçimde düzenlemediği savunuldu:

Ancak Rêber Apo’nun bu süreçte oynayacağı rol çerçeve yasada belirtilmemiştir. Sadece muğlak bir biçimde cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığında kurulacak kurulun alt kurullar oluşturabileceği ifade edilmiştir. Eğer Rêber Apo, özgür yaşar ve çalışır halde bu kurulun koordinatörlüğünü yapmazsa yasanın belirttiği birçok husus gerçekleşmez.

“Yasa tek taraflı dayatmalarla pratikleşmez”

Açıklamada, yasanın içeriği kadar nasıl uygulanacağının da belirleyici olacağı vurgulandı. Hareket Yönetimi, sürecin tek taraflı yöntemlerle ilerleyemeyeceğini savunarak uygulamada “usul, yol, yöntem ve üslubun” önem taşıdığını belirtti, “Çünkü bu yasa tek taraflı dayatmalarla pratikleşmez” ifadelerini kullandı.

Çerçeve yasanın demokratik siyaset alanını genişletme hedefi taşıması gerektiğini belirten Hareket Yönetimi, şunları kaydetti:

Gerillanın silahsızlanması ve gelmesi isteniyor. Eğer Türkiye’ye gittiğinde düşünce ve örgütlenme özgürlüğü temelinde demokratik siyaset yapamayacaksa, söyledikleri ve yaptığı örgütlenmeler temelinde suçlanıp zindana atılacaksa bırakalım gerillanın düz ovaya inmesi, Avrupa’ya zorunlu olarak gitmiş siyasetçiler bile dönemez. Bu sadece somut bir örnektir. Kuşkusuz demokratikleşmenin ve Kürt sorununu çözmenin birçok başka boyutu da vardır.

Hareket Yönetimi, açıklamanın sonunda çerçeve yasayı bir “başlangıç” olarak değerlendirdi ve Kürt sorunu başta olmak üzere siyasi sorunların çözümü için demokratikleşme mücadelesinin geliştirilmesi çağrısında bulundu.

(VC)