KADIN
YT: Yayın Tarihi: 04.03.2026 08:23 4 Mart 2026 08:23
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.03.2026 08:25 4 Mart 2026 08:25
Okuma Okuma:  2 dakika

TJA: Fatma Nur ve kızının yardım çağrıları görmezden gelindi

Açıklamada, Fatma Nur Çelik ve Hifa İkra’nın ölümünün “intihar” olarak değerlendirilemeyeceği vurgulandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

TJA: Fatma Nur ve kızının yardım çağrıları görmezden gelindi

Tevgera Jinên Azad (TJA), İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde Fatma Nur Çelik ile 8 yaşındaki kızı Hifa İkra’nın şüpheli ölümüne ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

3 Mart 2026

Açıklamada, yaşananların tesadüfi ya da bireysel bir trajedi olarak değerlendirilemeyeceği belirtilerek, olayın “erkek-devlet-tarikat üçgeninde sistemli bir kadın kırımının parçası” olduğu ifade edildi.

TJA, Zeytinburnu sahilinde anne ve kızının cansız bedenlerine ulaşılmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Fatma Nur Çelik’in yıllardır sürdürdüğü adalet mücadelesine ve “Başıma bir şey gelirse intihar süsü verilmesine izin vermeyin” sözlerine dikkat çekti. Açıklamada, Çelik’in dile getirdiği iddiaların ve yardım çağrılarının görmezden gelindiği savunularak, yaşananların kadınlara yönelik sistematik şiddet politikalarının bir sonucu olduğu öne sürüldü.

“İntihar olarak kabul etmiyoruz”

Açıklamada, Fatma Nur Çelik ve Hifa İkra’nın ölümünün “intihar” olarak değerlendirilemeyeceği vurgulandı.

TJA, yargı sürecine ilişkin eleştirilerde bulunarak, bazı şüpheliler hakkında tutuklama kararı verilmemesini ve dava sürecinin uzatılmasını eleştirdi. Bu durumun, kadınlara yönelik şiddet vakalarında cezasızlık algısını güçlendirdiği ifade edildi.

TJA, sorumluların ortaya çıkarılması için hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, kadın cinayetlerinin politik bir sorun olduğu görüşünü yineledi. Açıklamada, kadınlara yönelik şiddete karşı örgütlü mücadelenin büyütülmesi çağrısı yapıldı.

“Kadın kırımına karşı alanlardayız”

Olayın 8 Mart haftasında gerçekleşmesine de dikkat çekilen açıklamada, bunun kadın mücadelesine yönelik bir mesaj olduğu savunuldu. TJA, kadın hakları ve yaşam hakkı için mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, kamuoyunu dayanışmaya çağırdı.

Haber Yeri
İstanbul
