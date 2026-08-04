MKG: Di Tîrmehê e 5 rojnameger hatin desteserkirin
Komeleya Rojnamegerên Jin a Mezopotamyayê (MKG) rapora binpêkirina mafên jinên rojnameger a meha Tîrmehê aşkere kir.
Li gorî rapora MKGê di meha Tîrmehê de 5 rojnameger hatine desteserkirin, 11 rojnameger hatin darizandin û 17 hesabên medyaya civakî hatin girtin.
MKGyê destnîşan kiriye ku di meha Tîrmehê de jî rojnamegerî rûbirûyê zext, tacîza dadwerî, sansûra dîjîtal û gefê bûye û weha got:
Destwerdan û hewldanên astengkirina rojnamevanan jî binpêkirina mafê raya giştî yê gihiştina agahdariyê ne. Her êrîşek li ser rojnamevanan ku ne bûyerek tenê ye, lê belê ji bo veşartina bûyerên civakî, sûc, gendelî, neheqî û neqanûnî, wêrankirina jîngehê û binpêkirinên cûrbicûr ên mafên mirovan xizmet dike, astengiya herî mezin e li pêşiya eşkerekirina rastiyê.
Li gorî Endeksa Azadiya Çapemeniyê ya Cîhanê ya 2026an ku ji hêla Rojnamevanên Bêsînor (RSF) ve hatiye weşandin, di meha Tîrmehê de li Tirkiyeyê ku di nav 180 welatan de di rêza 163yemîn de ye, bi ser du malên rojnamevanan de hatiye girtin, pênc rojnamevan hatine binçavkirin, rojnamevanek hatiye girtin, rojnamevanek ji bo lêpirsînê hatiye gazîkirin, du rojnamevan hatine lêpirsînkirin û rojnamevanek jî bi gef û hedefgirtinê rû bi rû mane. Her wiha 11 rojnamevan ji ber nûçe û çalakiyên xwe yên rojnamegeriyê niha di bin darizandinê de ne, di heman demê de 8 rojnamevanên jin di girtîgehên cuda yên Tirkiyeyê de girtî ne. Di demekê de ku Tirkiye polîtîkayên xwe yên astengkirin û tepeserkirinê li dijî mafê raya giştî yê agahdarkirinê û azadiya çapemeniyê didomîne, sansura dîjîtal jî digihêje astên metirsîdar. Li gorî vê, di meha Tîrmehê de 17 hesabên medyaya dîjîtal hatine girtin û 11 platformên medyaya dîjîtal jî hatine astengkirin.
Weke Komeleya Rojnamegerên Jin a Mezopotamyayê, em bang li Tirkiyeyê dikin ku di endeksa azadiya çapemeniyê de her ku diçe paşve diçe û ji bo rojnageran di nav welatên ‘xeternak’ de ye ku ji bo xizmetkirina avakirina çapemeniyek azad û civakek demokratîk hemû zextên li ser rojnamevanan bi dawî bike. Em teqez dikin ku divê rojnamegerên girtî di zûtirîn demê de werin berdan û em diyar dikin ku em ê parastina azadiya çapemeniyê bidomînin.
Daneyên binpêkirina mafên jinên rojnameger ên meha Tîrmeha 2026an
Binpêkirina mafê jiyanê û ewlehiya rojnameger
* Rojnamegerên bi ser malên wan de hatine girtin: 2
* Rojnamegerên hatine binçavkirin: 5
* Rojnamegerên hatine girtin: 1
* Rojnamegerên ji bo îfadeyê bang li wan hatine kirin: 1
*Rojnamegerên gef li wan hatine xwarin û bûne hedef: 1
Binpêkirina mafên jinên rojnameger a raman û îfadeyê
*Rojnamegerên derbarê wan de lêpirsîn hatine destpêkirin: 2
* Hejmara dosyayan: 8
* Hejmara kesan: 11
*Hejmara rojnamegerên girtî (Ji 1ê Tîrmeha 2026an heta niha): 8
Astengkirina hesabên dijîtal ên ajans û rojnameyan
* Hesabên dîjîtal ên medyayê ên hatine girtin: 17
*Platformên medyaya dîjîtal ên hatine astengkirin: 11
Lîsteya rojnamegerên girtî
– Elîf Bayburt – Nûçegîhana Ajansa Nûçeyan a Etkînê (ETHA)
– Hatîce Duman – Midûra Karê Nivîsê û Xwediya Rojnameya Atilimê
– Nadiye Gurbuz – Edîtora ETHAyê
– Ozden Kinik – Xebatkara TRTyê
– Pinar Gayîp – Edîtora ETHAyê
– Yelîs Ayaz – Xwediya Sîteya Înternetê ya Aydinpostê
– Songul Yucel – Derhênera Giştî ya Kovara Onsozê
– Fatma Sîbel Gurcîhan – Rojnameger.”
(AY)