Miçotakis-Erdoğan: "Hamas'ın teröristliği" dışında "çözülemeyecek mesele yok"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile başbaşa görüşmelerin ardından bir ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Erdoğan ve Miçotakis iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin düzeyinin giderek yükseldiği ve her iki ülkeye yarar sağladığı konusunda mutabık kaldıklarını karşılıklı olarak tekrarladılar. Filistin sorununun çözümü ve Gazze'deki olası İsrail kara harekatının yol açabileceği insani felaket konusunda da hemfikir olduklarını ifade eden iki lider, Hamas ve "Aksa Tufanı" harekatı konusunda tamamen karşı görüşte olduklarını da karşılıklı dile getirdiler.

Miçotakis: "Mutabık olmadığımız konusunda mutabkız"

Erdoğan'ın konuşmasının sonunda Hamas'a yönelik değerlendirmelerinin ardından "1947’den bugüne kadar topraklarından sürekli tecrit edilen, toprakları işgal edilen Hamas'a eğer sizler terör örgütü derseniz buna üzülürüm" deyince Yunanistan Başbakanı Miçotakis de "İsterseniz gelin mutabık kalmadığımız konusunda mutabık olalım. Ancak hemen bir ateşkes imzalanması konusunda mutabık olduğumuzu söyleyebiliriz. Çünkü Filistinli halk da bu acımasız politikaların kurbanıdır" yanıtı verdi.

Erdoğan: "Ticareti 10 milyar dolara çıkaralım"

Erdoğan, "Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi"nin 5. toplantısı çerçevesinde aralık ayında Atina'yı ziyaret ettiğini ve "diyalog kanallarını açık tutmak, ilişkiler[de] yaşanan ivmeyi geliştirme noktasında mutabık [kaldıklarını] [...] ve iyi komşuluk hakkında Atina Bildirgesi'yle de kayıt altına al[dıklarını] basın toplantısı öncesinde "dar kapsamlı, son derece verimli, samimi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik[lerini]" dile getirdi.

Erdoğan karşılıklı ticareti "10 milyar dolara çıkarma hedefiyle çalıştıklarını", "tabii afetler karşısında komşuluk hukukunun gereğince [...] imzalanan afet ve acil durum yönetimi alanında mutabakat zaptını", [...] sağlık ve tıp bilimleri alanlarında iş birliğine dair anlaşmayla da işbirliğini tahkim etmiş olduk[larını]" bekirttikten sonra, "FETÖ, PKK ve DHKP-C gibi terör örgütleriyle mücadele [...] konusunda anlayış birlik[lerinin] giderek güçlen[diğini]," "Terör örgütlerine bölgemizin geleceğinde yer olmadığına dair mutabık [olduklarını] "ve NATO müttefikimiz Yunanistan'dan beklentilerini" Miçotakis'le "bir kez daha paylaştıklarını" söyledi.

Erdoğan, Yunanistan'daki ve Türkiye'deki Türk ve Rum azınlıkları "iki ülke arasında beşeri bir dostluk köprüsü olarak gördüklerini", iki ülke arasındaki "olumlu atmosferin Yunanistan'daki Türk azınlık ve soydaşlarımızın haklarının karşılanmasına katkı sağlamasını bekl[ediklerini]", "Kıbrıs sorununun Ada'daki gerçekler temelinde, acil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması[nın] [...] tüm bölgemizin istikrar ve huzurunu güçlendirece[ğini]" de sözlerine ekledi.

"Gazze'de yaşanan soykırım" konusundaki görüş alış verişi kapsamında "BM Genel Kurulunun Filistin'in tam üyeliği konusunda aldığı karar, kalıcı çözümün anahtarının 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğünü haiz Filistin Devleti'nin tesisi olduğunu" dile getiren Erdoğan "Yunanistan'ın da kararı destekleyen 143 üye ülke arasında yer almasından dolayı" Miçotakis'e teşekkür etti.

Miçotakis: "Anlayış ve ilişki ortamı

sürekli daha olumlu bir şekilde gelişiyor"

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise 10 ayda dördüncü kez Ankara'yı ziyaret ettiğini belirterek, iki ülke arasındaki "anlayış ve ilişki ortamı sürekli daha olumlu bir şekilde gelişiyor" dedi.

Miçotakis "Özellikle güven artırıcı önlemler ve başka pozitif işbirlikleri" gündeminin, "örneğin yatırımların artması ve ekonomik işbirliği hacminin gün be gün gelişmekte olmasının" ve "martta toplanan Türk ve Yunan iş adamları konseyi üyelerinin çalışmalarının, [...] ortaya koydukları hedefi gerçekleştirme konusundaki kararlılık[larının] ifadesi olduğunu" vurguladı.

"Hamas bir terör örgütü"

Miçotakis, Türkiye'den farklı olarak Hamas'ın İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı" harekatını bir "terör eylemi" ve Hamas'ı "terör örgütü" olarak kabul ettiklerini dile getirdi. "Hamas'ı Türkiye'nin değişik bir yaklaşım ve nitelemeyle gördüğünü biliyoruz. Ancak bölgede akan kanın durdurulması konusunda ikimiz de hemfikiriz." dedi.

Miçotakis "Gazze'deki sivil insanların ve vatandaşların korunması gerektiği konusunda hemfikiriz." dedi. Refah'ta gerçekleştirilecek bir kara işgalinin ve hücumunun kabul edilmez bir hareket olacağı konusunda da hemfikir" olduklarını, "Uluslararası camianın üyesi olarak bu konularda mutabık kaldık[larını]" açıkladı.

Erdoğan: "Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum"

Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Hamas’ı terör örgütü olarak tanımlaması konusunda mutabık olmadıklarını belirterek, "Mutabık kalmadığımız çok önemli bir konu var. Ben Hamas’ı bir terör örgütü olarak görmüyorum. Hamas 1947’den itibaren işgal edilmiş topraklarını koruma altına alan bir direniş örgütüdür. Bunu görmemiz lazım. Şu an itibarıyla 40 bini aşmış insanını kaybetmiş olan Hamas'a eğer terör örgütü derseniz bu acımasız bir yaklaşım olur.

"Ben Hamas’ı bir terör örgütü olarak görmüyorum. Tam aksine Hamas’ı kendi topraklarını ve kendi insanını korumanın mücadelesini veren insanlar olarak görüyorum. Bunlara karşı sizler de nitekim Birleşmiş Milletler'de olumlu oy vermek suretiyle orada bu acımasızlığa katılmadınız, ortak olmadınız. Bundan dolayı da sizlere ayrıca ben de teşekkür ediyorum. Şimdi orada bir terör örgütü olmadığını sizler de ortaya koydunuz. Şimdi burada terör örgütü derseniz buna üzülürüz. Bu direniş örgütü ne yazık ki İsrail'in acımasız 45 bini bulan şu andaki insan kaybına karşı oraları koruma mücadelesi veren bir direniş örgütü durumundadır. Ben asla Hamas'ı terör örgütü olarak görmüyorum ve şu an itibarıyla adım adım Hamas'ı takip ediyorum. Ülkemde şu an 1000’i aşkın Hamas'ın mensupları hastanelerimizde hepsi tedavi altında, böyle işi sürdürüyoruz. Ben inanıyorum ki belki burada yanlış yaklaşımınız olabilir, ben bu yaklaşımınıza asla katılmıyorum, katılamam ve bu haksızlık olur. Çünkü bunca Hamaslı öldürülüyor. Tüm Batı malum bunlara her türlü silahla, mühimmatla saldırılıyor ve bütün bunlar karşısında İsrail tarafından 1947’den bugüne kadar topraklarından sürekli tecrit edilen, toprakları işgal edilen Hamas'a eğer sizler terör örgütü derseniz buna üzülürüm" ifadelerini kullandı.

Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri üzerine, "İsterseniz gelin mutabık kalmadığımız konusunda mutabık olalım. Ancak hemen bir ateşkes imzalanması konusunda mutabık olduğumuzu söyleyebiliriz. Çünkü Filistinli halk da bu acımasız politikaların kurbanıdır" dedi.

Miçotakis: Kariye bizim için üzüntü yarattı

Erdoğan, 21 Ağustos 2020’de cami statüsüne çevrilen ve yaklaşık dört yıl süren restorasyon sonrası 6 Mayıs’ta ibadete açılan Kariye için şöyle konuştu:

“Türkiye, kültürel mirasın korunması noktasında örnek alınan bir ülkedir. Kariye Cami'mizi 2020 yılında aldığımız karar sonrasında titiz bir restorasyon çalışması sonucu yeniden ibadete ve ziyaret açtık. UNESCO Kültür Varlığı olan her bir eserin korunmasına milletimizle birlikte tüm insanlığın istifadesine sunulmasına büyük önem veriyoruz. Kariye Camisi'de yeni kimliğiyle herkesin ziyaretine açıktır.”

Kariye, restorasyon sonrası yeniden ibadete açılıyor

Miçotakis ise Kariye’nin ibadete açılmasının kendileri için üzüntü yarattığını belirtti:

“Ne yazık ki Türkiye’de Hristiyan azınlığın sayısı azalmıştır. Burada da dini özgürlük ve Hristiyan eserlerinin UNESCO anlaşmalarında ve şartlarında öngörüldüğü gibi koruma altına alınması gerektiğine inanıyoruz. Açıklıkla ve samimiyetle dile getirdiğim gibi Kariye Camii’nin tekrar bir ibadet yeri olarak işlev görmesi bizim için üzüntü yaratan bir gelişme oldu. Bu olağanüstü mekânın bütün insanlığın bir eseri olduğuna, bütün insanlığa ait olduğuna inanıyorum.”

