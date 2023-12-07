Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’le görüştü

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında bugün Yunanistan’ın başkenti Atina’ya gitti.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Erdoğan ile görüşme öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu yıl ülkelerimizde yaşanan trajediler gösterdi ki dayanışma hissi ve zor şartlarda destek, iki halkı birleştiren ortak özellik," dedi.

Erdoğan, Sakelaropulu ile görüşme sonrasında Atina'daki Başbakanlık binasında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’le görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imzalanması planlanıyor. Bu anlaşmalar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, Yunanistan adalarına girişte kolaylık sağlamayı amaçlayan "kapı vizesi" uygulamasının da yer alması bekleniyor.

Türkiye-Yunanistan ilişkileri

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, görüşmenin ardından Erdoğan ve Miçotakis ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Miçotakis, "Çok iyi bir şekilde, çok sakin bir ortamda ilişkileri devam ettirmek çok önemli. Sorunlara çözüm bulmak çok önemli. İlişkileri yeniden canlandırmaya karar verdik," dedi.

Erdoğan ise şöyle dedi:

"Mevcut sorunlarımızı, yapıcı diyalog, iyi komşuluk, uluslararası hukuk çerçevesinde müşterek çabalarla çözüme kavuşturmak temennimizdir. (Lavrion Kampı'nın kapatılması) Yunanistan'da teröristlere barınma imkânı sağlayan benzeri kampların oluşmaması için dikkatli olunmasının altını çizdim.

"Ege ve Doğu Akdeniz'deki tutumlarımız hakkında görüş alışverişinde bulunduk, Dışişleri bakanlarımızdan çalışmaları ele almalarını istedik. Aramızda çözülemeyecek hiçbir sorun yok. Yeter ki büyük resme odaklanalım, denizi geçip derede boğulanlardan olmayalım. Ege'yi barış ve işbirliği denizi haline getirelim istiyoruz. Türkiye ve Yunanistan olarak atacağımız ortak adımlarla dünyaya örnek olalım arzusundayız." (TY)