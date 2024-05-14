“Erdoğan, Türkiye’de tedavi gören Gazzelileri kastetti”

Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşamki açıklamasında Hamas’la ilgili de konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile düzenledikleri basın toplantısında, şu anda Türkiye’de 1000’i aşkın Hamas mensubunun tedavi gördüğünü söyledi.

Reuters’e konuşan bir Türkiyeli yetkili ise Erdoğan’ın açıklamasında yanlışlık yaptığını söyledi.

Adı açıklanmayan yetkili, Erdoğan'ın, Türkiye’de genel olarak savaşta yaralanan Gazzelilerin tedavi edildiğini kastettiğini belirtti: “Cumhurbaşkanı Erdoğan yanlış söyledi, Hamas üyelerinin değil 1000 Gazzelinin tedavi altında olduğunu kastetti.”

Reuters, Kasım ayında hükümetin, İsrail'in Gazze'ye saldırısının ardından çoğu kanser hastası olan onlarca yaralı veya hasta Gazzeli ve refakatçisinin tahliye edildiği yönündeki açıklamasını da ekledi.

Erdoğan ne demişti?

Basın toplantısında Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in konuşmasının ardından Erdoğan, Miçotakis ile mutabık kalmadıkları önemli bir konu olduğunu söylemişti:

“Ben Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum. Tam aksine Hamas, 1947'den itibaren toprakları işgal edilmiş ve bu toprakları işgalinden sonra da topraklarını koruma altına alan bir direniş örgütüdür. Bu direniş örgütü ne yazık ki İsrail'in acımasız 45 bini bulan şu andaki insan kaybına karşı oraları koruma mücadelesi veren bir direniş örgütü durumundadır.

Ben asla Hamas'ı terör örgütü olarak görmüyorum ve şu an itibarıyla adım adım Hamas'ı takip ediyorum. Ülkemde şu an 1000’i aşkın Hamas'ın mensupları hastanelerimizde hepsi tedavi altında, böyle işi sürdürüyoruz. Ben inanıyorum ki belki burada yanlış yaklaşımınız olabilir, ben bu yaklaşımınıza asla katılmıyorum, katılamam ve bu haksızlık olur.”

Miçotakis de “İsterseniz bu konuda mutabık kalmadığımız konusunda mutabık kalalım. Ancak hemen bir ateşkes anlaşmasının imzalanması konusunda mutabık olduğumuzu söyleyebiliriz. Çünkü Filistinli halk bu acımasız politikaların kurbanıdır” dedi.