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HABER
Yayın Tarihi: 6 Mayıs 2024 16:02
 ~ Son Güncelleme: 6 Mayıs 2024 16:12
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Kariye, restorasyon sonrası yeniden ibadete açılıyor

21 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle cami statüsüne çevrilen İstanbul'daki Kariye Müzesi/Camii’deki çalışmalar dört yıl sonra tamamlandı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Kariye, restorasyon sonrası yeniden ibadete açılıyor
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan ve 21 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle cami statüsüne çevrilen İstanbul'daki Kariye Müzesi, bugün düzenlenecek törenin ardından ibadete açılacak.

1948 yılında dönemin Müzeler İdaresine bağlanarak müze haline getirilen Kariye, 1 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden cami oldu.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu yapılan 201 eserin toplu açılış töreni, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Vakıf Haftası kutlama programı kapsamında düzenlenen törende, İstanbul'da açılacak 33 eserin arasında yer alan Kariye’ye de canlı bağlantı yapılacak.

İstanbul'daki Kariye Müzesi de ibadete açıldı
İstanbul'daki Kariye Müzesi de ibadete açıldı
21 Ağustos 2020

Kariye hakkında

İstanbul’da Karagümrük semtinin Edirnekapı bölümünde bulunan Kariye Müzesi, Bizans İmparatorluğu döneminde kilise, Osmanlı İmparatorluğu döneminde ise cami olarak kullanılmış tarihi bir yapı.

Kariye (Chora Hristos Sofiras), 6. yüzyıla kadar giden bir geçmişe sahip. Günümüze ulaşmış hâli, Osmanlı döneminde ve 20. yüzyılın ikinci yarısında geçirdiği onarımların sonucu.

Yapı, ilk önce manastır olarak 534 yılında I. Justinianus döneminde Aziz Teodius tarafından yapıldı ve daha sonra çeşitli onarım ile düzenlemelerden geçirildi.

Yapının önemi, Bizans İmparatorluğu'nun imparatorluk sarayı ve devlet idare merkezinin, Haliç kıyısında surlara yakın bir yerde konumlanmış olan “Blackhernai Sarayı”na taşınmasıyla arttı.

Bina, 1511 yılında Sultan II. Bayezid'in sadrazamlarından olan Atik Ali Paşa tarafından camiye dönüştürüldü ve “Atik Ali Paşa Camii” veya “Kariye Camii” olarak anıldı. Bu süreçte eski kilisenin duvarları üzerinde bulunan mozaik ve freskler sıva ile kaplandı. (TY)

kariye müzesi kariye camii vakıf haftası
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19 Ocak 2024
/haber/ayasofya-da-yeni-duzenleme-turk-vatandaslar-ve-digerleri-290795
Ayasofya'ya kepenk takıldı
15 Ocak 2024
/haber/ayasofya-ya-kepenk-takildi-290548
Ayasofya, yabancı turistlere ücretli olacak
31 Ekim 2023
/haber/ayasofya-yabanci-turistlere-ucretli-olacak-287217
Ayasofya’nın restorasyon ihalesi Erdoğan'ın arkadaşına verildi
28 Mayıs 2022
/haber/ayasofya-nin-restorasyon-ihalesi-erdogan-in-arkadasina-verildi-262515
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/haber/unesco-ayasofya-ve-kariye-yi-dunya-mirasi-listesinden-cikarabilir-247608
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3 Aralık 2020
/haber/unesco-dan-ayasofya-ve-kariye-de-inceleme-talebi-235415
Camiye çevrilen Kariye Müzesi’ndeki freskler kapatıldı
28 Ekim 2020
/haber/camiye-cevrilen-kariye-muzesi-ndeki-freskler-kapatildi-233484
İstanbul'daki Kariye Müzesi de ibadete açıldı
21 Ağustos 2020
/haber/istanbul-daki-kariye-muzesi-de-ibadete-acildi-229398
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