Meksikalı kayıp yakınlarından Dünya Kupası öncesi yürüyüş
Meksika’nın başkenti Mexico City’de, kayıp yakınları ve arama kolektiflerinin üyeleri (colectivos de búsqueda), FIFA Dünya Kupası 2026 öncesinde protesto yürüyüşü düzenledi.
Mexico City’de bir araya gelen kalabalık, çoğu kartellerle bağlantılı şiddet ve cezasızlık nedeniyle kaybedilen yakınlarının fotoğraflarını taşıdı; mum, meşale ve pankartlarla açılış maçının oynanacağı Banorte Stadyumu’na doğru yürüdü.
Kayıp yakınlarının amacı, turnuva öncesinde artan uluslararası görünürlük vasıtasıyla kayıp vakalarının aydınlatılmasını ve devletin daha etkin adım atmasını talep etmekti.
“Parlak vitrin”
Los Cabos’tan 56 yaşındaki Adriana Lozano, dokuz yıldır oğlunu aradığını belirterek, “Biz sadece görülmek istiyoruz. Aradığımız tek şey huzur. Bunun sona ermesini istiyoruz çünkü çok sayıda genç insan kayboluyor,” dedi.
Associated Press’te (AP) yer alan habere göre yürüyüş, yalnızca bir protesto değil; aynı zamanda küresel spor etkinliğiyle çizilen “parlak vitrin” ile ülkenin derin toplumsal sorunları arasındaki tezatı görünür kılma çabası olarak değerlendiriliyor.
Meksika’da özellikle kartellerle bağlantılı zorla kaybetmeler uzun yıllardır ciddi bir toplumsal kriz olarak görülüyor. On binlerce insanın akıbeti hâlâ bilinmiyor ve aileler çoğu zaman resmî kurumların yetersiz kaldığı durumlarda kendi “arama ekiplerini” kurarak sahada iz sürüyor.
Söz konusu kolektifler, kimi zaman toplu mezarların bulunmasında belirleyici rol oynasa da ciddi güvenlik riskleriyle karşı karşıya kalıyor. (TY)