Marmaraereğlisi’ndeki kimyasal depolama terminalinde kapasite artışı

Kimyasal depolama tesisleri ile çevrili Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde yeni bir kapasite artışı planı gündemde.

56 adet kimyasal depolama tankına sahip Likit Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin akaryakıt ve kimyasal ürün depolama terminalinde kapasite artışı planlanıyor.

Projeye göre mevcut 56 tanktan 37’si yıkılacak, yerlerine 39 yeni tank inşa edilecek. Ayrıca sahaya 19 yeni tank daha eklenecek. Düzenlemelerin tamamlanmasıyla birlikte tesisteki toplam tank sayısı 77’ye, depolama kapasitesi ise 185 bin 599 metreküpe yükselecek.

Planlanan tesis, Marmaraereğlisi ilçe merkezine 2,5 kilometre, Yeniçiftlik Mahallesi’ne 4 kilometre, Yenice Mahallesi’ne 8 kilometre ve Süleymanpaşa ilçesine yaklaşık 38 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Tesis, Sultanköy Mahallesi yerleşimine 400-500 metre, BOTAŞ dolum tesislerine ise 1,5 kilometre mesafede yer alıyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Marmaraereğlisi Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Mine Olgaç, özellikle BOTAŞ tesislerinin yakınlığına dikkat çekerek, olası bir kaza veya afet durumunda 50 kilometre çapında bir alanın etkilenebileceği büyük bir felaket riskine işaret etti.

“Planlara ve deprem gerçeğine aykırı”

Projenin 1/100.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergen Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planına ve 1/25.000 ‘lik Tekirdağ Çevre Düzen Planına aykırılık oluşturduğunu belirten Olgaç, Trakya bölgesinin birinci derece deprem riski altında olduğunu hatırlatarak, olası bir kazanın büyük bir tehlike oluşturacağını dile getirdi.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunda da planlama ile ilgili aykırılıkların söz konusu olduğunu vurgulayan Olgaç, “Kent yaşam alanı içinde bulunan bu projenin iptal edilerek, kent halkının kullanabileceği sağlıklı yaşam alanına dönüştürülmelidir,” dedi.

“Ekosistemi ve insan sağlığı tehlikede”

Olgaç, ayrıca, proje nedeniyle deniz ekosisteminin zarar görebileceğini, deniz canlılarının yaşam alanlarının yok olabileceğini ve kimyasal maddelerin koku ile gaz etkisinin insan sağlığını tehdit edeceğini ifade etti.

Tank temizliği sırasında oluşacak atık suların kimyasal arıtma sisteminde arıtılacağının ÇED raporunda yer aldığını aktaran Olgaç, kirlilik yükü yüksek ve değişken olan bu atıkların arıtımına ilişkin yeterli teknik açıklamanın yapılmadığını belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“Raporda bu konuda yeterli açıklama yapılmamış olup çözüm-çözümsüzlük işletmeye alma aşamasında belirleneceği anlaşılmaktadır. Projenin gerçekleşmesi ile proje alanı ve çevresinde yaşam alanları büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalacak. Kentimizi korumak için mücadelemiz devam ediyor. İtiraz dilekçelerimizi, halkın katılım toplantısında Bakanlık yetkililerine sunduk. Yaşam alanlarımıza sahip çıkmak için ne gerekiyorsa yapacağız.”

Firmalara karşı toplumsal itirazlar

Kent içerisinde yer alan depolara karşı olduklarını aktaran yöre halkı da firmaların kendi çıkarları doğrultusunda kenti büyük bir tehlikeye attıklarını dile getirdi.

15 yıldır Marmaraereğlisi’de yaşadığını belirten mahalle sakini, kimyasal depoların, evlerin yaklaşık 20 metre yakınına kadar yaklaştığını ileri sürdü.

OPET, BOTAŞ ve Likit Kimya’ya ilişkin depoları istemediklerini defalarca yetkili kurumlara aktardıklarını dile getiren yöre halkı, firmaların doğaya, yasalara aykırı kapasite artırmaya çalıştıklarını kaydetti.

Halk ‘dinlemek istemiyoruz’ dedi, toplantı bitti

Likit Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından kapasite artış projesine ilişkin düzenlenen halkı bilgilendirme toplantısında da firma yetkililerini dinlemek istemediklerini ve toplantının halkın itirazları sonucu sonlandırıldığını aktaran vatandaşlar, “Halk, ‘dinlemek istemiyoruz’ dedi, toplantı bitti. Çünkü, neler olabileceğini biliyoruz. Yıllardır bu şehirde yaşayıp, gördük. Havamız, denizimiz kirlendi. Sağlığımız etkilendi. Firmalar kendi çıkarları doğrultusunda hareket edip, konuşuyor. Halkı düşünen yok,” sözleriyle tepki gösterdi.

Geçtiğimiz aylarda da yöre halkı, sivil toplum kuruluşları ve yaşam savunucuları, Opet’in “Akaryakıt ve Kimyasal Depolama Kapasite Artışı” projesine itiraz ederek, duruma tepki göstermişti.

Opet tarafından yapılması planlanan ve ÇED süreci devam poje ile mevcut terminal sahasında bulunan 68 kimyasal depolama tankına 238 yeni tankın eklenmesi planlanıyor. Projenin hayata geçirilmesi ile kimyasal ve akaryakıt depolama kapasitesi 2 milyon 386 bin 552 metreküpe yükselecek. Arıtılmış su, balast, slop ve yangın suyunun da dahil edilmesiyle toplam kapasite 3 milyon 158 bin 857 metreküpe ulaşacak. (SCİ/TY)