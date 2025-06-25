Danıştay’dan PAKOP’a iptal: Birinci sınıf tarım arazisinde sanayi bölgesi olmaz

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde birinci sınıf mutlak tarım arazisi olan 254 hektarlık alanın, Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (PAKOP) olarak kesinleştirilmesi ile ilgili çevre düzeni planı değişikliği, Danıştay 6. Daire tarafından iptal edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 3 Kasım 2021 tarihinde onaylanan Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile Tekirdağ İli 1/25.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planı Değişikliğine karşı, Çerkezköy Belediyesi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Ergene Belediyesi tarafından dava açılmıştı.

Başvurucular, söz konusu alanın Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) dönüştürülmesine ilişkin plan değişikliğine yapılan itirazların reddedilmesinin ardından, yürütmenin durdurulması ve işlemin iptali talebiyle dava açtı.

Karar, üç ay sonra yayımlandı

PAKOP ile ilgili devam eden davalar varken; yapılan plan değişikliğinin iptali için Danıştay 6. Dairesi tarafından 19 Mart 2025 tarihinde verilen kararın üç ay sonra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Tekirdağ İl Müdürlüğü'nün İnternet sitesinde 12 Haziran 2025 tarihinde yayımlanması ise dikkat çekti.

Ergene Havzası Koruma Alanı içerisinde yer alan, aynı zamanda Saray Ovası büyük ova koruma alanı içerisinde bulunan ve sit alanı olarak da tanımlanan arazi, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu gereği mutlak korunması gereken birinci sınıf tarım arazisi özelliği taşıyor.

Yer seçimi 9 Temmuz 2020’de yapılan PAKOP girişimiyle ilgili, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın söz konusu alanın tarım dışı olduğuna ilişkin kararına, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen ÇED olumlu kararının iptaline ilişkin açılan davalarda mahkeme, Bakanlıklar tarafından PAKOP için verilen kararların mevzuatlara, yürürlükteki planlara ve hukuka aykırı olduğuna hükmederek, çalışmaların iptaline karar verdi.

ÇED ile ilgili dava temyize taşınırken, OSB iptaline ilişkin dava devam ediyor.

Kesinleşen mahkeme kararlarına rağmen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın imar planı değişiklikleri üzerinde çalışmayı sürdürmesi, dava süreci boyunca tepkiyle karşılandı.

PAKOP’a yönelik girişimlere ise süreç boyunca bölge halkı, sivil toplum kuruluşları, milletvekilleri, belediyeler ve siyasi parti temsilcileri ortak bir biçimde karşı çıktı.

• Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, plastik sektörüne özel olarak planlanan bir sanayi bölgesi. Türkiye'de "ihtisas OSB" adı verilen bu tür yapılar, belirli bir sanayi dalında yoğunlaşan üretim tesislerini aynı alanda toplayarak altyapı, lojistik ve çevresel yönetim açısından verimlilik sağlamayı hedefler.

(SCİ/TY)