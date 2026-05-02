Mardin'de kayyumun görev süresi uzatıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde kayyum yönetimi sürüyor. İ

çişleri Bakanlığı’nın kararıyla, belediyeye kayyum olarak atanan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun’un görev süresi iki ay daha uzatıldı.

Bu kararla birlikte kayyum yönetiminin 4 Temmuz 2026’ya kadar devam edeceği bildirildi.

Seçim sonucu sonrası görevden alma

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde DEM Parti adayı Ahmet Türk, yüzde 57,4 oy alarak Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti.

Ancak Ahmet Türk, Kasım 2024’te görevden uzaklaştırılmış ve yerine Mardin Valisi kayyum olarak atanmıştı. Belediye o tarihten bu yana kayyum yönetimi altında bulunuyor.

Bahçeli’nin açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Şubat’taki bir konuşmasında “Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmet’ler makama, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir” demişti.

Bu açıklama üzerine Ahmet Türk ve Ahmet Özer'in görevlerine iade edilebilecekleri öne sürülmüştü.

(NÖ)