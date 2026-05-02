HABER
YT: Yayın Tarihi: 02.05.2026 11:07 2 Mayıs 2026 11:07
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.05.2026 11:14 2 Mayıs 2026 11:14
Okuma Okuma:  1 dakika

Mardin'de kayyumun görev süresi uzatıldı

İçişleri Bakanlığı kararıyla Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun’un görev süresi 4 Temmuz 2026’ya kadar uzatıldı.

BİA Haber Merkezi

Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde kayyum yönetimi sürüyor. İ

çişleri Bakanlığı’nın kararıyla, belediyeye kayyum olarak atanan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun’un görev süresi iki ay daha uzatıldı.

Bu kararla birlikte kayyum yönetiminin 4 Temmuz 2026’ya kadar devam edeceği bildirildi.

Ahmet Türk'ten Bahçeli'ye 'kayyım' yanıtı: Somut adım yok, halkta güvensizlik gelişti
24 Şubat 2026

Seçim sonucu sonrası görevden alma

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde DEM Parti adayı Ahmet Türk, yüzde 57,4 oy alarak Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti.

Ancak Ahmet Türk, Kasım 2024’te görevden uzaklaştırılmış ve yerine Mardin Valisi kayyum olarak atanmıştı. Belediye o tarihten bu yana kayyum yönetimi altında bulunuyor.

Devlet Bahçeli: Anadolu huzura, Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına
3 Şubat 2026

Bahçeli’nin açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Şubat’taki bir konuşmasında “Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmet’ler makama, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir” demişti.

Bu açıklama üzerine Ahmet Türk ve Ahmet Özer'in görevlerine iade edilebilecekleri öne sürülmüştü.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
ahmet Türk Ahmet Özer Mardin kayyum MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
