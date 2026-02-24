Ahmet Türk’ten Bahçeli'ye 'kayyım' yanıtı: Somut adım yok, halkta güvensizlik gelişti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin son grup toplantısında "Kayyım meselesi herhangi bir kaygı ve çekinceye kapılmadan demokrasi sınırları dâhilinde tekrar değerlendirilmelidir. İki Ahmet’in makamlarına oturması da sağlanmalıdır" çağrısına Ahmet Türk’ten yanıt geldi.

Yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk, DEM Parti grup toplantısı sonrası Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları ile birlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin Bahçeli’nin sözlerini sorması üzerine Ahmet Türk, şu yanıtı verdi:

"Halkımız artık somut adımlarına atılmasını bekliyor. 27 Şubat çağrısının üzerinden 1 yıllık bir süre geçti. Ama henüz bu iktidar tarafından atılmış önemli bir adım yok. Somut bir adım yok. Halkta artık bir güvensizlik gelişti.

"AİHM kararları uygulanmalı"

Hatta bazı adımların atılması için yasal, hukuki bir sürecin başlamasına da gerek yok. Kayyımlar düzenlemesinde yasal bir düzenlemeye gerek yok. AİHM kararlarının uygulanması için yasal bir sürece gerek yok.

Kayyım meselesi bizim talebimiz değil, halk iradesine ipotek konulduğu için bu konuda ısrarcıyız. İradesinin ipotek altına alınmış olmasından dolayı halkta müthiş bir güvensizlik gelişti. Bunun ortadan kaldırılması gerekiyor.

Yine Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş gibi arkadaşlarımızla ilgili AİHM kararlarına uygun adımlar atılmalı."