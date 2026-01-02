Ahmet Türk'ün beraat etmesinin ardından İçişleri Bakanlığı'ndan 'kayyım' kararı

Seçilmiş Mardin Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk'ün kayyıma gerekçe gösterilen davadan beraat etmesinin ardından İçişleri Bakanlığı, Mardin kayyımı Tuncay Akkoyun’un görev süresini iki ay daha uzattı.

Beraat etmesinin ardından Türk'ün göreve iadesi beklenirken bu kararla, Mardin Belediyesi'nin iki ay daha Valilik tarafından yönetileceği kesinleşmiş oldu.

Ahmet Türk, kayyıma gerekçe olan davadan beraat etti

31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti’nin kazandığı Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne 2024 yılının Kasım ayında kayyım atandı. PKK’nin fesih kararı ile başlayan süreçle beraber kayyım uygulamasının son bulması bekleniyordu. Ancak beklenen karar yeni yılda da çıkmadı. Amidahaber’de yer alan habere göre İçişleri Bakanlığı yargılandığı davadan beraat eden Ahmet Türk’ün yerine kayyım olarak atanan Tuncay Akkoyun’un görev süresini 2 ay daha uzattı.

Beraat etmişti

Ahmet Türk’ün görevden uzaklaştırılmasına gerekçe yapılan ‘örgüt propagandası’ suçlamasıyla açılan davada, mahkeme suç unsuru bulmadığı gerekçesiyle beraat kararı vermişti.

Davanın sonuçlanmasının ardından "Göreve dönmeniz söz konusu mu?" sorusuna Türk, "Öyle bir beklentimiz yok" diye yanıt vermişti.

31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Ahmet Türk üçüncü kez Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmişti. Kobani davası sanıklarından biri olan Türk hakkında, 10 yıl hapis cezası çıkınca, görevden alınarak yerine kayyum atanmıştı. Mardin Büyükşehir Belediyesi yaklaşık iki yıldır Vali Tuncay Akkoyun tarafından yönetiliyor.

DEM Parti’nin 2024 yerel seçimlerinde kazandığı Mardin, Van, Hakkari, Siirt, Batman ve Tunceli belediyelerine daha önce de kayyım atanmış, yalnızca Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanları görevde kalmıştı.