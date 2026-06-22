ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
EKOLOJİ
YT: Yayın Tarihi: 22.06.2026 13:39 22 Haziran 2026 13:39
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.06.2026 13:41 22 Haziran 2026 13:41
Okuma Okuma:  2 dakika

Maraş’ta taş ocağı tepkisi: Deprem sonrası yeni tahribata izin vermeyeceğiz

Söz konusu projenin tarım arazileri, zeytinlikler ve su kaynaklarına zarar vereceği belirtilirken, köylülerin göçe zorlanmasıyla bölgenin demografik yapısının da değişebileceği ifade edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Maraş’ta taş ocağı tepkisi: Deprem sonrası yeni tahribata izin vermeyeceğiz
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Maraş’ın Türkoğlu (Kurdoxlî) ilçesinde bulunan Tut Dağı eteklerindeki Alevi Cennetpınarı (Mole Uson) köyünde taş ocağı projesi hayata geçirilmek isteniyor.

Türkoğlu Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği’nin resmî belgelerinde yer alan bilgilere göre, söz konusu proje Med Restorasyon İnşaat Elektrik Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yürütülüyor. Şirket adına 202600149 sicil numaralı II-B grubu doğal taş (mermer) ruhsatı düzenlendi.

Projeye karşı Cennetpınarı Mahallesi’nde bir açıklama gerçekleştirildi. “Cennetpınarı’nda ve bölgemizde taş ocağı istemiyoruz” pankartının taşındığı açıklamaya, yurttaşların yanı sıra sivil toplum örgütleri ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Açıklamayı okuyan Filiz Yornuk, 99,98 hektarlık (yaklaşık 1000 dönüm) alan için arama ruhsatı verildiğini ve sondaj çalışmalarına başlanmak istendiğini belirtti.

Söz konusu bölgenin 6 Şubat depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan yerlerin başında geldiğine dikkat çeken Yornuk, fay hatlarına yakın ve deprem sonrası jeolojik olarak kırılganlığı artan coğrafyada madencilik faaliyetlerinin ciddi riskler barındırdığını vurguladı.

Projenin ayrıca tarım arazileri, zeytinlikler, su kaynakları ve meralara zarar vereceğini belirten Yornuk, geçim kaynakları zarar gören yerel halkın göçe zorlanarak bölgenin demografik yapısının değişebileceğini ifade etti.

Ruhsat sahası orman ve dava konusu arazileri kapsıyor

Milli Emlak Şefliği’nin 10.06.2026 tarihli resmî yazısında yer alan mülkiyet durumu tespiti, projenin bölgedeki yaşam alanlarını ve kamu arazilerini nasıl etkilediğini ortaya koydu. 

Mezopotamya Ajansı’nın duyurduğu belgeye göre, maden şirketi adına belirlenen 99,98 hektarlık koordinat sınırları içerisinde kalan Cennetpınarı Mahallesi’ndeki arazilerin mülkiyet dağılımı şu şekilde:

  • Mülkiyeti Orman Olan Alanlar: 101 ada 14 parsel numaralı, toplam 2.497.567,65 m² yüzölçümlü taşınmazın 306.973,83 m²’lik kısmı ruhsat sahası içinde kalıyor.
  • Hazine Arazileri (2/B): 2/B Kanunu uyarınca ormandan ayrılarak Hazine’ye geçen 523 parsel numaralı taşınmazın 252,51 m²’lik kısmı proje alanına dahil edilmiş durumda.
  • Davalı ve İhtilaflı Alanlar: Mülkiyet durumu mahkemelik olan 101 ada 2 parselin 1.951,95 m²’si ile yine davalı olan 101 ada 3 parselin 581,02 m²’lik kısmı da maden sahasının sınırları içerisinde yer alıyor.

6 Şubat depremlerinin ardından jeolojik yapısı kırılganlaşan bölgede yeni bir tahribata izin vermeyeceklerini belirten köylüler ve eyleme katılarak destek veren Pazarcık Belediye Başkanı Haydar İkizer, doğayı ve yaşam alanlarını savunmakta kararlı olduklarını vurguladı. 

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunun yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlatan köylüler, yoğun itirazlar sonucu şimdilik bir hafta ertelenen sondaj çalışmalarının tamamen iptal edilerek projenin durdurulmasını talep etti. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
maraş 6 Şubat depremleri Türkoğlu taş ocağı projesi deprem bölgesi ekoloji mücadeleleri
ilgili haberler
Dersim’de krom ocağına karşı halk buluşması
26 Mayıs 2026
/haber/dersimde-krom-ocagina-karsi-halk-bulusmasi-319955
Ovacık’ta bir ay sürecek yaşam nöbeti
25 Mayıs 2026
/haber/ovacikta-bir-ay-surecek-yasam-nobeti-319930
Van’da GES projesi mera alanlarını hedef alıyor
22 Mayıs 2026
/haber/vanda-ges-projesi-mera-alanlarini-hedef-aliyor-319847
Varto’da çadır nöbeti altıncı gününde: İlk sondaj çalışması 20 Mayıs’ta
8 Mayıs 2026
/haber/vartoda-cadir-nobeti-altinci-gununde-ilk-sondaj-calismasi-20-mayista-319436
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Dersim’de krom ocağına karşı halk buluşması
26 Mayıs 2026
/haber/dersimde-krom-ocagina-karsi-halk-bulusmasi-319955
Ovacık’ta bir ay sürecek yaşam nöbeti
25 Mayıs 2026
/haber/ovacikta-bir-ay-surecek-yasam-nobeti-319930
Van’da GES projesi mera alanlarını hedef alıyor
22 Mayıs 2026
/haber/vanda-ges-projesi-mera-alanlarini-hedef-aliyor-319847
Varto’da çadır nöbeti altıncı gününde: İlk sondaj çalışması 20 Mayıs’ta
8 Mayıs 2026
/haber/vartoda-cadir-nobeti-altinci-gununde-ilk-sondaj-calismasi-20-mayista-319436
Sayfa Başına Git