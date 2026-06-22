Maraş’ta taş ocağı tepkisi: Deprem sonrası yeni tahribata izin vermeyeceğiz
Maraş’ın Türkoğlu (Kurdoxlî) ilçesinde bulunan Tut Dağı eteklerindeki Alevi Cennetpınarı (Mole Uson) köyünde taş ocağı projesi hayata geçirilmek isteniyor.
Projeye karşı Cennetpınarı Mahallesi’nde bir açıklama gerçekleştirildi. “Cennetpınarı’nda ve bölgemizde taş ocağı istemiyoruz” pankartının taşındığı açıklamaya, yurttaşların yanı sıra sivil toplum örgütleri ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.
Açıklamayı okuyan Filiz Yornuk, 99,98 hektarlık (yaklaşık 1000 dönüm) alan için arama ruhsatı verildiğini ve sondaj çalışmalarına başlanmak istendiğini belirtti.
Söz konusu bölgenin 6 Şubat depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan yerlerin başında geldiğine dikkat çeken Yornuk, fay hatlarına yakın ve deprem sonrası jeolojik olarak kırılganlığı artan coğrafyada madencilik faaliyetlerinin ciddi riskler barındırdığını vurguladı.
Projenin ayrıca tarım arazileri, zeytinlikler, su kaynakları ve meralara zarar vereceğini belirten Yornuk, geçim kaynakları zarar gören yerel halkın göçe zorlanarak bölgenin demografik yapısının değişebileceğini ifade etti.
Depremin ağır etkilediği Mereş Kurdoxlî’de taş ocağı projesi https://t.co/ftaeE34tuB pic.twitter.com/zf96Q6eEjt— Mezopotamya Ajansı (@mezopotamyatrk2) June 22, 2026
Ruhsat sahası orman ve dava konusu arazileri kapsıyor
Milli Emlak Şefliği’nin 10.06.2026 tarihli resmî yazısında yer alan mülkiyet durumu tespiti, projenin bölgedeki yaşam alanlarını ve kamu arazilerini nasıl etkilediğini ortaya koydu.
Mezopotamya Ajansı’nın duyurduğu belgeye göre, maden şirketi adına belirlenen 99,98 hektarlık koordinat sınırları içerisinde kalan Cennetpınarı Mahallesi’ndeki arazilerin mülkiyet dağılımı şu şekilde:
- Mülkiyeti Orman Olan Alanlar: 101 ada 14 parsel numaralı, toplam 2.497.567,65 m² yüzölçümlü taşınmazın 306.973,83 m²’lik kısmı ruhsat sahası içinde kalıyor.
- Hazine Arazileri (2/B): 2/B Kanunu uyarınca ormandan ayrılarak Hazine’ye geçen 523 parsel numaralı taşınmazın 252,51 m²’lik kısmı proje alanına dahil edilmiş durumda.
- Davalı ve İhtilaflı Alanlar: Mülkiyet durumu mahkemelik olan 101 ada 2 parselin 1.951,95 m²’si ile yine davalı olan 101 ada 3 parselin 581,02 m²’lik kısmı da maden sahasının sınırları içerisinde yer alıyor.
6 Şubat depremlerinin ardından jeolojik yapısı kırılganlaşan bölgede yeni bir tahribata izin vermeyeceklerini belirten köylüler ve eyleme katılarak destek veren Pazarcık Belediye Başkanı Haydar İkizer, doğayı ve yaşam alanlarını savunmakta kararlı olduklarını vurguladı.
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunun yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlatan köylüler, yoğun itirazlar sonucu şimdilik bir hafta ertelenen sondaj çalışmalarının tamamen iptal edilerek projenin durdurulmasını talep etti. (TY)