Maraş’ta taş ocağı tepkisi: Deprem sonrası yeni tahribata izin vermeyeceğiz

Maraş’ın Türkoğlu (Kurdoxlî) ilçesinde bulunan Tut Dağı eteklerindeki Alevi Cennetpınarı (Mole Uson) köyünde taş ocağı projesi hayata geçirilmek isteniyor.

Türkoğlu Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği’nin resmî belgelerinde yer alan bilgilere göre, söz konusu proje Med Restorasyon İnşaat Elektrik Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yürütülüyor. Şirket adına 202600149 sicil numaralı II-B grubu doğal taş (mermer) ruhsatı düzenlendi.

Projeye karşı Cennetpınarı Mahallesi’nde bir açıklama gerçekleştirildi. “Cennetpınarı’nda ve bölgemizde taş ocağı istemiyoruz” pankartının taşındığı açıklamaya, yurttaşların yanı sıra sivil toplum örgütleri ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Açıklamayı okuyan Filiz Yornuk, 99,98 hektarlık (yaklaşık 1000 dönüm) alan için arama ruhsatı verildiğini ve sondaj çalışmalarına başlanmak istendiğini belirtti.

Söz konusu bölgenin 6 Şubat depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan yerlerin başında geldiğine dikkat çeken Yornuk, fay hatlarına yakın ve deprem sonrası jeolojik olarak kırılganlığı artan coğrafyada madencilik faaliyetlerinin ciddi riskler barındırdığını vurguladı.

Projenin ayrıca tarım arazileri, zeytinlikler, su kaynakları ve meralara zarar vereceğini belirten Yornuk, geçim kaynakları zarar gören yerel halkın göçe zorlanarak bölgenin demografik yapısının değişebileceğini ifade etti.

Depremin ağır etkilediği Mereş Kurdoxlî’de taş ocağı projesi https://t.co/ftaeE34tuB pic.twitter.com/zf96Q6eEjt — Mezopotamya Ajansı (@mezopotamyatrk2) June 22, 2026