Dersim’de krom ocağına karşı halk buluşması

Dersim’in Pülümür ilçesine bağlı Karagöz (Gurik) köyü ve çevresinde, Dimin Madencilik Şirketi tarafından yapılması planlanan krom ocağı projesine karşı çevre örgütleri ile yöre dernekleri 28 Mayıs’ta halk buluşması düzenleyecek.

Karagöz’ün yanı sıra dört köyü daha kapsayan proje, koruma altında bulunan çok sayıda endemik bitki türünü tehdit ediyor.

Daha önce projeye karşı yaklaşık 2 bin imza toplayan köylüler, imzaları Tunceli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne teslim etmişti.

Madene karşı mücadeleyi sürdüren halk ve çevre dernekleri hazırlıklarını sürdürürken, Munzur Çevre Derneği Dersim Temsilciliği’nden Yusuf Topçu da halkı buluşmaya katılmaya çağırdı.

Maden ocağının planlandığı Hel Dağı bölgesinin hayvancılık ve arıcılığın yoğun yapıldığı bir alan olduğunu belirten Topçu, bölgenin büyük bölümünün maden şirketine ruhsatlandırıldığını söyledi.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Topçu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

Gerek Pülümür merkezde, gerekse de Pülümür’ün Karagöz köyünün etrafındaki köyleri gezerek buralardan bilgi topladık. Bölge halkının kesinlikle maden faaliyetini istemediklerini anladık. Bölge halkının çevre bilincini gelişmiş. Yapılan toplantılarda ve konuşmalarımızda maden ocağının hiçbir getirisinin olmadığını, bu alanın bitki çeşitliliği açısından tüm yönleriyle zengin bir bölge, aynı zamanda yabanıl hayatın ciddi anlamda çeşitliliği olan bir bölge olduğunu hem bölge halkı hem bizler de biliyoruz. Dolayısıyla buradan bir örgütleme çıkarmaya çalıştık.

Köylülerle birlikte böyle bir örgütleme yaptık. Geçtiğimiz hafta da çalışmaları devam ettirdik. 28 Mayıs’ta güçlü bir halk buluşması olacağına inanıyoruz. Bu talanı durdurmanın yolu halkı örgütlemek, lokal olan mücadelelerin tümünü bütünleştirmek ve merkezileştirmekten geçer.