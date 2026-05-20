YT: Yayın Tarihi: 20.05.2026 09:25 20 Mayıs 2026 09:25
 ~  SG: Son Güncelleme: 20.05.2026 09:39 20 Mayıs 2026 09:39
Okuma Okuma:  1 dakika

Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem

Battalgazi merkezli deprem, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kayseri, Maraş, Sivas, Urfa'da da hissedildi.

Anadolu Ajansı
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

*Malatya kent merkezinde depremi hisseden bazı yurttaşlar, sokağa çıktı. (Fotoğraf: AA)

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 09.00'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,03 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kandilli Rasathanesi, Battalgazi'ye bağlı Gülümuşağı merkezli depremin büyüklüğünü 5,6, derinlikğini ise 4,4 kilometre olarak açıkladı. Kandilli ve AFAD’ın depremin büyüklüğü ve derinliğiyle ilgili farklı veriler sunması, her iki kurumun farklı sismik ağlar kullanması ve ölçüm ile analiz yöntemlerinin değişiklik göstermesinden kaynaklanıyor.

AFAD: “Saha tarama çalışmaları devam ediyor”

Depremin çevre illerde hissedildiğini belirten AFAD, halihazırda olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

“Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 09.00'da meydana gelen ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedilen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.”

Malatya Valisi’nden ilk açıklama

Anadolu Ajansı’na konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz, tüm Malatya ve civarındaki illere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Saha tarama çalışmalarının devam ettiğini anlatan Yavuz, “Şu ana kadar bir olumsuzluk ihbarı almadık. Arkadaşlarımız sahada tarama çalışması yapıyor. Herkese geçmiş olsun, Allah böyle afetleri kimseye yaşatmasın” diye konuştu.

(VC)

