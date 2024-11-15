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Yayın Tarihi: 15 Kasım 2024 12:17
 ~ Son Güncelleme: 15 Kasım 2024 12:43
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Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Malatya Valisi Seddar Yavuz, depremin ardından yaptığı açıklamada "Şu ana kadar intikal etmiş bir olumsuzluk bulunmuyor" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
*Fotoğraf: AA

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.46'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin derinliğini 7 kilometre olarak duyurdu.

Deprem sonrası AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Malatya ilimizin Doğanşehir ilçesinde saat 10.46’da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun" denildi.

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Malatya Valisi Seddar Yavuz ise, "İlimizde meydana gelen depremden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar intikal etmiş bir olumsuzluk bulunmuyor" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da paylaşımında şunları söyledi: "Malatya Doğanşehir’de 4️.9️ büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis illerinden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Malatya Deprem
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