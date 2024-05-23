24 gün tutuklu kalan üç gazeteciye 126 haberden dava

24 gün tutuklu kaldıktan sonra 21 Mayıs’ta tahliye edilen Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Esra Solin Dal, Mehmet Aslan ve Erdoğan Alayumat’a ‘örgüt üyeliğinden’ dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianameyi İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi kabul etti.

Savcılık 17 sayfalık iddianamede gazetecileri yaptıkları haberlerle suçladı. Dal’ın 65, Aslan’ın 41, Alayumat’un da 20 haberi iddianameye girdi. İddianamede haberlerin linkleri yer aldı.

Savcılık, Dal’ın haberlerini “algı yönetimi faaliyetleri”, “müzahir kitleye mesaj verme” ve “talimat aktarımı” olmak üzere üç ayrı kategoride sınıflandırdı.

Dal’ın suçlamaya konu haberleri arasında PKK lideri Abdullah Öcalan’na uygulanan tecrit, gazeteci-yazar Ertuğrul Mavioğlu ve DEM Partili milletvekilleriyle yaptığı söyleşiler var. Dal’ın X (Twitter) hesabından yaptığı altı ayrı paylaşımı da “delil” olarak iddianamede yer alıyor.

Beraat eden gazetecilerle ilgili haberler de iddianamede

Mehmet Aslan yönelik suçlamalar da Abdullah Öcalan’ın aile ve avukatlarıyla görüştürülmemesine, meslektaşı Fırat Can Arslan ve Sedat Yılmaz’ın tutuklanmasına dair haberleri.

Farklı davalardan yargılanan Arslan ve Yılmaz hem tutuklanmış hem de yargılama sonucunda beraat etmişlerdi.

Savcılık hazırladığı iddianamede ayrıca Aslan’ın meslektaşlarıyla yaptığı telefon görüşmelerini ve sosyal medya paylaşımlarını da suçlama konusu yaptı.

Savcı haberlere "sözde haber" dedi

İddianamede Alayumat’un da Ekim 2019-Ocak 2021 arasında Mezopotamya Ajansı yayımlanan haberleri yer aldı. Savcılık Alayumat’ın “müzahir kitleye mesaj verdiğini ve toplumu kanalize etmeye çalıştığını” iddia etti.

Alayumat’ın 9 Ekim 2020’de siyasetçi Hatip Dicle ile yaptığı röportajı da iddianamede bulunuyor. Savcılık ayrıca iddianamede gazetecilerin haberlerini sıkça “sözde haber” olarak nitelendirdi. Davada ilk duruşma 15 Aralık'ta.

Üç gazeteci için tahliye kararı

(HA)