Üç gazeteci tutuklandı: Hakikat yolculuğumuz günlük değil, ömürlüktür

İstanbul merkezli operasyon kapsamında 23 Nisan’da yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan dokuz gazeteciden üçü; Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Mehmet Aslan, Esra Solin Dal ile Özgür Basın emekçisi Erdoğan Alayumat, "örgüt üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı.

Esra Solin Dal Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne, Erdoğan Alayumut Metris Cezaevi'ne, Mehmet Aslan Sincan Cezaevi’ne götürüldü.

Aslan: Yazmaya devam edeceğiz

Tutuklanan gazeteci Aslan'ın sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

"utuklandık. Hakikat yolculuğumuz günlük değil, ömürlüktür. Bu yolda yazmaya devam edeceğiz. Yeniden bir araya geleceğimiz özgür günlerde buluşmak dileğiyle… Gazetecilik Suç Değildir"

Tutuklandık.



Hakikat yolculuğumuz günlük değil, ömürlüktür. Bu yolda yazmaya devam edeceğiz.



Yeniden bir araya geleceğimiz özgür günlerde buluşmak dileğiyle…



Gazetecilik Suç Değildir pic.twitter.com/jdR16ILfhc — Mehmet Aslan (@mehmetaslani) April 26, 2024

Gözaltına alınan basın emekçilerinin sayısı 9'a yükseldi

Ne olmuştu? İstanbul merkezli bir soruşturma kapsamında 23 Nisan’da yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Esra Solin Dal ve Mehmet Aslan, Yeni Yaşam Gazetesi çalışanı Enes Sezgin, özgür basın çalışanları Saliha Aras, Yeşim Alıcı, Beste Argat Balcı, Şirin Ermiş, Erdoğan Alayumat ile MA eski muhabiri Doğan Kaynak savcılığa sevk edildi. MA muhabiri Mehmet Aslan, Ankara Adliyesi'nden, gazeteci Kaynak ise Urfa Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savcıya ifade verdi. Gözaltındaki diğer gazeteciler ise Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde ifadeleri alındı. MA’nın haberine göre; gazetecilere, yaptıkları haberler, haber kaynaklarıyla yaptıkları telefon konuşmaları ve X sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları soruldu. Gazeteciler Mehmet Aslan, Esra Solin Dal ve Erdoğan Alayumat, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Üç gazeteci tutuklandı.

Medya Gözlem Raporları

BİA Medya Gözlem Veritabanı

(EMK)