ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 27 Nisan 2024 09:17
 ~ Son Güncelleme: 27 Nisan 2024 09:40
2 dk Okuma

Üç gazeteci tutuklandı: Hakikat yolculuğumuz günlük değil, ömürlüktür

Esra Solin Dal Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne, Erdoğan Alayumut Metris Cezaevi'ne, Mehmet Aslan Sincan Cezaevi’ne götürüldü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Üç gazeteci tutuklandı: Hakikat yolculuğumuz günlük değil, ömürlüktür

İstanbul merkezli operasyon kapsamında 23 Nisan’da yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan dokuz gazeteciden üçü; Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Mehmet Aslan, Esra Solin Dal ile Özgür Basın emekçisi Erdoğan Alayumat, "örgüt üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı. 

Esra Solin Dal Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne, Erdoğan Alayumut Metris Cezaevi'ne, Mehmet Aslan Sincan Cezaevi’ne götürüldü.

Aslan: Yazmaya devam edeceğiz

Tutuklanan gazeteci Aslan'ın sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı: 

"utuklandık. Hakikat yolculuğumuz günlük değil, ömürlüktür. Bu yolda yazmaya devam edeceğiz. Yeniden bir araya geleceğimiz özgür günlerde buluşmak dileğiyle… Gazetecilik Suç Değildir"

Gözaltına alınan basın emekçilerinin sayısı 9'a yükseldi
Gözaltına alınan basın emekçilerinin sayısı 9'a yükseldi
23 Nisan 2024

Ne olmuştu? 

İstanbul merkezli bir soruşturma kapsamında 23 Nisan’da yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Esra Solin Dal ve Mehmet Aslan, Yeni Yaşam Gazetesi çalışanı Enes Sezgin, özgür basın çalışanları Saliha Aras, Yeşim Alıcı, Beste Argat Balcı, Şirin Ermiş, Erdoğan Alayumat ile MA eski muhabiri Doğan Kaynak savcılığa sevk edildi.  

MA muhabiri Mehmet Aslan, Ankara Adliyesi'nden, gazeteci Kaynak ise Urfa Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savcıya ifade verdi.

Gözaltındaki diğer gazeteciler ise Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde ifadeleri alındı.

MA’nın haberine göre; gazetecilere, yaptıkları haberler, haber kaynaklarıyla yaptıkları telefon konuşmaları ve X sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları soruldu. 

Gazeteciler Mehmet Aslan, Esra Solin Dal ve Erdoğan Alayumat, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Üç gazeteci tutuklandı. 

Medya Gözlem Raporları
Medya Gözlem Raporları
1 Mart 2024
BİA Medya Gözlem Veritabanı
BİA Medya Gözlem Veritabanı
25 Eylül 2023

(EMK)

mahpus gazeteciler Kürt gazeteciler Mehmet Aslan erdoğan alayumat
ilgili haberler
DFG: Gazeteciliği yargılamaktan vazgeçin
Bugün 16:37
/haber/dfg-gazeteciligi-yargilamaktan-vazgecin-294725
DİSK Basın-İş: Gazetecilik değil, gazeteciliği engellemek suçtur
24 Nisan 2024
/haber/disk-basin-is-gazetecilik-degil-gazeteciligi-engellemek-suctur-294596
Medya Gözlem Raporları
1 Mart 2024
/proje/medya-gozlem-raporlari-285351
Medyada alternatif arayışlar ve medya gözlem merkezleri
26 Eylül 2023
/yazi/medyada-alternatif-arayislar-ve-medya-gozlem-merkezleri-285401
BİA Medya Gözlem Veritabanı
25 Eylül 2023
/proje/bia-medya-gozlem-veritabani-285344
"BİA Medya Gözlem Raporlarıyla İfade Özgürlüğünün 20 Yılı" webinarına çağrı
15 Kasım 2022
/haber/bia-medya-gozlem-raporlariyla-ifade-ozgurlugunun-20-yili-webinarina-cagri-269956
VİDEO/EROL ÖNDEROĞLU ANLATIYOR
BİA Medya Gözlem Raporları'nın 20 yıllık öyküsü
23 Aralık 2020
/haber/bia-medya-gozlem-raporlari-nin-20-yillik-oykusu-236435
ilgili haberler
DFG: Gazeteciliği yargılamaktan vazgeçin
Bugün 16:37
/haber/dfg-gazeteciligi-yargilamaktan-vazgecin-294725
DİSK Basın-İş: Gazetecilik değil, gazeteciliği engellemek suçtur
24 Nisan 2024
/haber/disk-basin-is-gazetecilik-degil-gazeteciligi-engellemek-suctur-294596
Medya Gözlem Raporları
1 Mart 2024
/proje/medya-gozlem-raporlari-285351
Medyada alternatif arayışlar ve medya gözlem merkezleri
26 Eylül 2023
/yazi/medyada-alternatif-arayislar-ve-medya-gozlem-merkezleri-285401
BİA Medya Gözlem Veritabanı
25 Eylül 2023
/proje/bia-medya-gozlem-veritabani-285344
"BİA Medya Gözlem Raporlarıyla İfade Özgürlüğünün 20 Yılı" webinarına çağrı
15 Kasım 2022
/haber/bia-medya-gozlem-raporlariyla-ifade-ozgurlugunun-20-yili-webinarina-cagri-269956
VİDEO/EROL ÖNDEROĞLU ANLATIYOR
BİA Medya Gözlem Raporları'nın 20 yıllık öyküsü
23 Aralık 2020
/haber/bia-medya-gozlem-raporlari-nin-20-yillik-oykusu-236435
Sayfa Başına Git