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Yayın Tarihi: 21 Mayıs 2024 22:31
 ~ Son Güncelleme: 21 Mayıs 2024 22:40
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Üç gazeteci için tahliye kararı

İstanbul'da düzenlenen operasyon çerçevesinde tutuklanan Mezopotamya Ajansı muhabirleri tahliye edildi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Üç gazeteci için tahliye kararı
Tahliye olan Esra Solin Dal'ı cezaevi çıkışında meslektaşları karşıladı (Fotoğraf MA)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kararı ile yapılan operasyon sonrası tutuklanan, Mezopotamya Ajansı Muhabirleri Esra Solin Dal ve Mehmet Aslan ile gazeteci Erdoğan Alayumat, tahliye edildi.

İstanbul'da 26 Nisan günü yapılan operasyon çerçevesinde tutuklanan gazeteciler hakkında kısa sürede iddianame hazırlandı ve mahkeme tarafından kabul edildi. 

Mahkemenin tensip kararı ile 3 gazeteci tahliye edildi.

mezopotamya ajansı esra solin dal Mehmet Aslan erdoğan alayumat
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