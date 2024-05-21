Üç gazeteci için tahliye kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kararı ile yapılan operasyon sonrası tutuklanan, Mezopotamya Ajansı Muhabirleri Esra Solin Dal ve Mehmet Aslan ile gazeteci Erdoğan Alayumat, tahliye edildi.

İstanbul'da 26 Nisan günü yapılan operasyon çerçevesinde tutuklanan gazeteciler hakkında kısa sürede iddianame hazırlandı ve mahkeme tarafından kabul edildi.

Mahkemenin tensip kararı ile 3 gazeteci tahliye edildi.