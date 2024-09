Lubnan: Di êrîşên Îsraîlê de 1247 kes mirin

Wezîrê Jîngehê yê Lubnanê Nasir Yasîn di civîna çapemeniyê ya duh bi şev a li paytext Beyrûtê li dar xist de derbarê ziyanên êrîşên Îsraîlê yên di van rojên dawî de zêde bûne de agahî da.

Yasîn diyar kir ku ji 8ê Cotmeha 2023an vir ve hejmara miriyan li Lubnanê gihîştiye 1247 kesan û ya birîndaran jî 5 hezar û 278 kes in û her weha destnîşan kir ku piraniya wan kesan sivîl, zarok û jin in.

Yasîn diyar kir ku ji sedî 30 ê koçberên ku li navendên penaberiyê hatine qeydkirin, ji kesên ku ji ber şerê vê dawiyê koçber bûne pêk tê. Yasîn da zanîn ku bi pêşbîniya wan hejmara kesên ku heta niha bi taybetî ji herêmên başûr û Bekaayê koçber bûne zêdetirî 150 hezarî ye.

Yasîn diyar kir ku ew bi welatên ku diyar kirine ku ji bo alîkariyê amade ne re di nava têkiliyê de ne û ew ê di demeke nêz de alîkariya ji Iraq, Urdun, Qeter, Kuweyt, Misir û welatên din bibînin.

Roja sêyemîn a êrîşên Îsraîlê yên li ser Lubnanê: 500 hezar kes koçber bûn

Wezîrê Karên Derve yê Lubnanê Abdullah Buhabîb duh ragihandibû ku ji ber êrîşan 500 hezar Lubnanî koçber bûne.

Ev tê wê wateyê ku ji sedî 10ê nifûsa Lubnanê ya ku 5.49 mîlyon e, li nava welêt bûne penaber.

Di 3 rojan de 609 kes mirin Ji roja Duşemî 23ê Îlonê ve, artêşa Îsraîlê bi sedan êrîşên esmanî li ser bajarên başûrê Lubnanê û herwiha li deverên Bekaa û Baalbek pêk anîne. Li gorî daneyên Wezareta Tenduristiyê ya Lubnanê, ji roja Duşemê û vir ve 609 kes di êrîşên hewayî yên Îsraîlê de mirine. Wezîrê Karên Derve û Koçberan ê Lubnanê Abdullah Buhabîb diyar kir ku hejmara kesên ku ji ber êrîşên Îsraîlê li nava welêt koçber bûne nêzî 500 hezarî ne. Pêla koçberiya ji herêmên başûrê welêt ber bi paytext Beyrûtê û herêmên bakur ve didome.

(AS/AY)