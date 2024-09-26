ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 26 Eylül 2024 09:01
 ~ Son Güncelleme: 26 Eylül 2024 09:03
1 dk Okuma

Lübnan: İsrail saldırılarında 1247 kişi hayatını kaybetti

Lübnan Çevre Bakanı Yasin, İsrail ile Hizbullah çatışmaların başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana ülkesinde ölenlerin sayısının 1247'ye, yaralıların 5 bin 278'e çıktığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Lübnan: İsrail saldırılarında 1247 kişi hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA

Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin, dün akşam başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, son günlerde tırmanan İsrail saldırılarındaki kayıplara ilişkin bilgi verdi.

Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısının 1247'ye, yaralıların ise 5 bin 278'e ulaştığını belirten Yasin, bu kişilerin çoğunun sivil, çocuk ve kadın olduğunu kaydetti.

Yasin, sığınma merkezlerindeki kayıtlı yerinden edilenlerin yüzde 30'unu bu dönemdeki çatışmalarda göç edenlerin oluşturduğunu; özellikle güney bölgelerinden ve Bekaa'dan şu ana kadar göç edenlerin sayısının 150 binden fazla olduğunu tahmin ettiklerini dile getirdi.

Lübnanlı Bakan, yerinden edilenlerin sığınmak amacıyla Vadi Halid, Ekrum, Akkar'dan Beyrut, Cebeli Lübnan, Batı Bekaa, Zahle, Eş-Şud, Aley'e kadar yayıldığını aktardı.

Yardım etmeye hazır olduklarını bildiren ülkelerle temas halinde olduklarını belirten Yasin, yakında Irak, Ürdün, Katar, Kuveyt, Mısır ve diğer ülkelerden de yardımların geldiğini göreceklerini ifade etti.

3 günde 609 kişi öldü

İsrail ordusu, 23 Eylül Pazartesi gününden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine de yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail’in pazartesi gününden beri düzenlediği hava saldırılarında 609 kişi öldü.

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail’in saldırıları nedeniyle ülke içerisinde yerinden olanların sayısının 500 bine yaklaştığını ifade etti.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.

(AS)

Haber Yeri
İstanbul
Hizbullah-İsrail Savaşı
ilgili haberler
Af Örgütü: İsrail’in Lübnan saldırıları, yeni bir dehşet dalgası yarattı
Bugün 16:12
/haber/af-orgutu-israilin-lubnan-saldirilari-yeni-bir-dehset-dalgasi-yaratti-300109
AB’den BM sisteminde reform çağrısı
Bugün 11:41
/haber/abden-bm-sisteminde-reform-cagrisi-300088
İsrail ordusu, Lübnan’a kara saldırısı için hazırlık yapıyor
25 Eylül 2024
/haber/israil-ordusu-lubnana-kara-saldirisi-icin-hazirlik-yapiyor-300060
İsrail, Lübnan'da bir gazeteciyi daha öldürdü
25 Eylül 2024
/haber/israil-lubnan-da-bir-gazeteciyi-daha-oldurdu-300054
İsrail saldırıları nedeniyle binlerce Lübnanlı 'güvenli' bölgelere kaçıyor
25 Eylül 2024
/haber/israil-saldirilari-nedeniyle-binlerce-lubnanli-guvenli-bolgelere-kaciyor-300037
İsrail’den Lübnan’ın güneyindekilere “evlerinize dönmeyin” uyarısı
25 Eylül 2024
/haber/israilden-lubnanin-guneyindekilere-evlerinize-donmeyin-uyarisi-300025
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
bu haberin uzantıları
İsrail'in Lübnan saldırılarında dördüncü gün: Suriye sınırına hava saldırısı
Bugün 14:30
/haber/israil-in-lubnan-saldirilarinda-dorduncu-gun-suriye-sinirina-hava-saldirisi-300105
BEYAZ SARAY'DAN ORTAK AÇIKLAMA
İsrail-Lübnan sınırında 21 günlük acil ateşkes çağrısı
Bugün 13:00
/haber/israil-lubnan-sinirinda-21-gunluk-acil-ateskes-cagrisi-300098
ilgili haberler
Af Örgütü: İsrail’in Lübnan saldırıları, yeni bir dehşet dalgası yarattı
Bugün 16:12
/haber/af-orgutu-israilin-lubnan-saldirilari-yeni-bir-dehset-dalgasi-yaratti-300109
AB’den BM sisteminde reform çağrısı
Bugün 11:41
/haber/abden-bm-sisteminde-reform-cagrisi-300088
İsrail ordusu, Lübnan’a kara saldırısı için hazırlık yapıyor
25 Eylül 2024
/haber/israil-ordusu-lubnana-kara-saldirisi-icin-hazirlik-yapiyor-300060
İsrail, Lübnan'da bir gazeteciyi daha öldürdü
25 Eylül 2024
/haber/israil-lubnan-da-bir-gazeteciyi-daha-oldurdu-300054
İsrail saldırıları nedeniyle binlerce Lübnanlı 'güvenli' bölgelere kaçıyor
25 Eylül 2024
/haber/israil-saldirilari-nedeniyle-binlerce-lubnanli-guvenli-bolgelere-kaciyor-300037
İsrail’den Lübnan’ın güneyindekilere “evlerinize dönmeyin” uyarısı
25 Eylül 2024
/haber/israilden-lubnanin-guneyindekilere-evlerinize-donmeyin-uyarisi-300025
Sayfa Başına Git