TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 25.07.2026 15:44 25 Tîrmeh 2026 15:44
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 25.07.2026 15:56 25 Tîrmeh 2026 15:56
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Lijneya Rêveberiya Navendî ya Partiya NÛ diyar bû

Partiya NÛ civîna xwe ya yekem a Meclisa Partiyê di bin serokatiya Ozgur Ozel de pêk anî. Partiyê Lijneya Rêveberiya Navendî ya ji neh kesan pêk tê diyar kir. Yunus Emre bû sekreterê giştî yê partiyê û Zeynel Emre jî bû berdevkê wê.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê
Dîmenê mezin bike
Lijneya Rêveberiya Navendî ya Partiya NÛ diyar bû
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Endamên Lijneya Rêveberiya Navendî(MYK) Partiya NÛ û erkên wan aşkere bûn. 

Lîsteya Serokê Giştî Ozgur Ozel di civîna yekem a Meclisa Partiyê de hat qebûlkirin. Bi vê lîsteyê re berpirsên rêxistinbûn, hiqûq, rêveberiyên herêmî, medya, têkiliyên giştî û karên darayî diyar bûn.

Di MYKyê de kî hene? 

Dabeşbûna erkan a di MYKyê de bi vî awayî ye:

Sekreterê Giştî: Yunus Emre 

Cîgirê Serokê Giştî yê Berpirsê Rêxistinan: Ensar Aytekin 

Cîgirê Serokê Giştî yê Berpirsê Karên Îdarî û Darayî: Özgür Ceylan 

Cîgirê Serokê Giştî yê Berpirsê Rêveberiyên Herêmî: Yaşar Tüzün 

Cîgira Serokê Giştî ya Berpirsa Karên Hiqûq û Hilbijartinê: Gizem Özcan 

Cîgira Serokê Giştî ya Berpirsa Rêxistinbûna Derveyî Welat: Nurhayat Altaca Kayışoglu 

Cîgirê Serokê Giştî yê Berpirsê Medyayê: Utku Çakirozer 

Cîgira Serokê Giştî ya Berpirsa Têkiliyên bi Gel re: Aylin Yaman 

Berdevkê Partiyê: Zeynel Emre 

Partiya NÛ êdî mixalefeta sereke ye

Partiya NÛ ya ku Ozgur Ozel bi 91 parlamenteran ava kir li malpera fermî ya Parlamentoyê hat zêdekirin.

Bi vê yekê re, Partiya Gel a Komarî (CHP) statuya xwe ya mixalefeta sereke ji dest da û ket rêza pêncan.

Li gorî agahiyên li ser malpera fermî ya Parlamentoyê Partiya NÛ bi 91 kursiyan bû partiya duyemîn. CHPya ku berê mixalefeta sereke bû, niha bi 44 parlamenteran di rêza pêncan de cih digire.

Li gorî lîsteya nû ya li ser malperê hejmara parlamenterên partiyan bi vî rengî ye:

·   Partiya Dad û Bipêşketinê (AK Partî): 277

·   Partiya NÛ: 91

·   Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî): 56

·   Partiya Tevgera Neteweperest (MHP): 46

·   Partiya Gel a Komarî (CHP): 44

·   ÎYÎ Partî: 29

·   Partiya Rêya Nû: 20

·   Parlamenterên serbixwe: 11

·   Partiya Doza Azad (HUDA PAR): 4

·   Partiya Yenîden Refahê: 4

·   Partiya Karkeran a Tirkiyeyê (TÎP): 3

·   Partiya Herêmên Demokratîk (DBP): 2

·   Partiya Kedê (EMEP): 2

·   Partiya Saadetê: 1

·   Partiya Çep a Demokratîk (DSP): 1

·   Partiya Demokrat: 1

Hejmara giştî ya parlamenterên li parlamentoyê jî wekî 592 kes hat tomarkirin.

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
CHP Partiya NÛ özgür özel
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê