Lijneya Rêveberiya Navendî ya Partiya NÛ diyar bû
Endamên Lijneya Rêveberiya Navendî(MYK) Partiya NÛ û erkên wan aşkere bûn.
Lîsteya Serokê Giştî Ozgur Ozel di civîna yekem a Meclisa Partiyê de hat qebûlkirin. Bi vê lîsteyê re berpirsên rêxistinbûn, hiqûq, rêveberiyên herêmî, medya, têkiliyên giştî û karên darayî diyar bûn.
Di MYKyê de kî hene?
Dabeşbûna erkan a di MYKyê de bi vî awayî ye:
Sekreterê Giştî: Yunus Emre
Cîgirê Serokê Giştî yê Berpirsê Rêxistinan: Ensar Aytekin
Cîgirê Serokê Giştî yê Berpirsê Karên Îdarî û Darayî: Özgür Ceylan
Cîgirê Serokê Giştî yê Berpirsê Rêveberiyên Herêmî: Yaşar Tüzün
Cîgira Serokê Giştî ya Berpirsa Karên Hiqûq û Hilbijartinê: Gizem Özcan
Cîgira Serokê Giştî ya Berpirsa Rêxistinbûna Derveyî Welat: Nurhayat Altaca Kayışoglu
Cîgirê Serokê Giştî yê Berpirsê Medyayê: Utku Çakirozer
Cîgira Serokê Giştî ya Berpirsa Têkiliyên bi Gel re: Aylin Yaman
Berdevkê Partiyê: Zeynel Emre
Partiya NÛ êdî mixalefeta sereke ye
Partiya NÛ ya ku Ozgur Ozel bi 91 parlamenteran ava kir li malpera fermî ya Parlamentoyê hat zêdekirin.
Bi vê yekê re, Partiya Gel a Komarî (CHP) statuya xwe ya mixalefeta sereke ji dest da û ket rêza pêncan.
Li gorî agahiyên li ser malpera fermî ya Parlamentoyê Partiya NÛ bi 91 kursiyan bû partiya duyemîn. CHPya ku berê mixalefeta sereke bû, niha bi 44 parlamenteran di rêza pêncan de cih digire.
Li gorî lîsteya nû ya li ser malperê hejmara parlamenterên partiyan bi vî rengî ye:
· Partiya Dad û Bipêşketinê (AK Partî): 277
· Partiya NÛ: 91
· Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî): 56
· Partiya Tevgera Neteweperest (MHP): 46
· Partiya Gel a Komarî (CHP): 44
· ÎYÎ Partî: 29
· Partiya Rêya Nû: 20
· Parlamenterên serbixwe: 11
· Partiya Doza Azad (HUDA PAR): 4
· Partiya Yenîden Refahê: 4
· Partiya Karkeran a Tirkiyeyê (TÎP): 3
· Partiya Herêmên Demokratîk (DBP): 2
· Partiya Kedê (EMEP): 2
· Partiya Saadetê: 1
· Partiya Çep a Demokratîk (DSP): 1
· Partiya Demokrat: 1
Hejmara giştî ya parlamenterên li parlamentoyê jî wekî 592 kes hat tomarkirin.
(AY)