Li Zanîngeha Egeyê midaxeleyî "Seyrana Rûmetê" kirin

Hêzên ewlehiyê û yekîneyên ewlehiya taybet midaxaleyî Seyrana Rûmetê ya ku li Zanîngeha Egeyê hat lidarxistin, kirin.

❗️Ege Üniversitesi'nde Onur Ayı pikniğimize ÖGB saldırdı.



Heteroseksist, fobik düzeninize karşı direnişin renklerini kuşandık, LGBTİ+ varoluşumuzla kampüslerden sokaklara her yerdeyiz. Yasalarınızı da yasaklarınızı da tanımıyoruz!



Transfobik devlet yıkacağız elbet! Homofobik… pic.twitter.com/Y6pljljm6U — Özgür Genç Kadın | ÖGK (@ozgurgenckadin2) May 20, 2026

“Divê midaxele demildest were rawestandin"

"Şaxa Îzmîrê ya Komeleya Mafên Mirovan (ÎHD) derbarê midaxaleyê de li ser hesabê xwe yê Xê daxuyaniyek da.

Di daxuyaniyê de hat xwestin ku midaxeleya li ser çalakiyeke aştiyane divê demildest were rawestandin. ÎHDa Îzmîrê bang li hêzên ewlehiyê û yekîneyên ewlehiya taybet kir ku “dev ji tundkarî, gefên desteserkirinê, astengkirin û pêkanînên cudaxwaz berdin.”

Basına ve Kamuoyuna



Edinilen bilgiye göre Ege Üniversitesi’nde düzenlenen Onur Pikniği’ne kolluk ve özel güvenlik birimleri tarafından müdahale edilmektedir. LGBTİ+’ların barışçıl şekilde bir araya gelme, ifade ve örgütlenme özgürlüğü Anayasa ve uluslararası insan hakları… — İHD İzmir Şubesi (@ihdizmir) May 20, 2026

"Rûmet nayê qedexekirin"

"Komeleyê bang li rêveberiya zanîngehê, hêzên ewlehiyê û wezîfedarên ewlehiya taybet kir ku li gorî hiqûq, mafên mirovan û qedexeya cudaxwaziyê tevbigerin.

Daxuyanî bi gotinên “Rûmet nayê qedexekirin; LGBTÎ+ bi tenê nîn in”, bi dawî bû.

(NÖ/AY)