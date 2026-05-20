TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
MAF
DW: Dîroka Weşanê: 20.05.2026 17:01 20 Gulan 2026 17:01
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 20.05.2026 17:11 20 Gulan 2026 17:11
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Li Zanîngeha Egeyê midaxeleyî "Seyrana Rûmetê" kirin

Şaxa Îzmîrê ya ÎHDê ragihand ku hêzên ewlehiyê û yekîneyên ewlehiya taybet midaxaleyî Seyrana Rûmetê ya ku li Zanîngeha Egeyê hat lidarxistin kirine û daxwaz kir ku ev midaxele demildest were rawestandin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku ENRead in English

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku ENRead in English
Dîmenê mezin bike
Li Zanîngeha Egeyê midaxeleyî "Seyrana Rûmetê" kirin
Fotograf: Hesabê X’ê yê Pîknîka Rûmetê ya Egeyê

Hêzên ewlehiyê û yekîneyên ewlehiya taybet midaxaleyî Seyrana Rûmetê ya ku li Zanîngeha Egeyê hat lidarxistin, kirin.

“Divê midaxele demildest were rawestandin"

"Şaxa Îzmîrê ya Komeleya Mafên Mirovan (ÎHD) derbarê midaxaleyê de li ser hesabê xwe yê Xê daxuyaniyek da.

Di daxuyaniyê de hat xwestin ku midaxeleya li ser çalakiyeke aştiyane divê demildest were rawestandin. ÎHDa Îzmîrê bang li hêzên ewlehiyê û yekîneyên ewlehiya taybet kir ku “dev ji tundkarî, gefên desteserkirinê, astengkirin û pêkanînên cudaxwaz berdin.”

"Rûmet nayê qedexekirin"

"Komeleyê bang li rêveberiya zanîngehê, hêzên ewlehiyê û wezîfedarên ewlehiya taybet kir ku li gorî hiqûq, mafên mirovan û qedexeya cudaxwaziyê tevbigerin.

Daxuyanî bi gotinên “Rûmet nayê qedexekirin; LGBTÎ+ bi tenê nîn in”, bi dawî bû.

(NÖ/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
trans lgbtî êriş homofobî
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê