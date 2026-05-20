Ege Üniversitesi’nde Onur Pikniği’ne müdahale

Ege Üniversitesi’nde düzenlenen Onur Pikniği’ne kolluk ve özel güvenlik birimleri müdahale etti.

❗️Ege Üniversitesi'nde Onur Ayı pikniğimize ÖGB saldırdı.



Heteroseksist, fobik düzeninize karşı direnişin renklerini kuşandık, LGBTİ+ varoluşumuzla kampüslerden sokaklara her yerdeyiz. Yasalarınızı da yasaklarınızı da tanımıyoruz!



Transfobik devlet yıkacağız elbet! Homofobik… pic.twitter.com/Y6pljljm6U — Özgür Genç Kadın | ÖGK (@ozgurgenckadin2) May 20, 2026

"Müdahale derhal durdurulmalı"

İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi, müdahaleye ilişkin X hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, barışçıl bir etkinliğe yönelik müdahalenin derhal durdurulması istendi. İHD İzmir, kolluk ve özel güvenlik birimlerine "şiddet, gözaltı tehdidi, fiili engelleme ve ayrımcı uygulamalardan vazgeçme" çağrısı yaptı.

Basına ve Kamuoyuna



Edinilen bilgiye göre Ege Üniversitesi’nde düzenlenen Onur Pikniği’ne kolluk ve özel güvenlik birimleri tarafından müdahale edilmektedir. LGBTİ+’ların barışçıl şekilde bir araya gelme, ifade ve örgütlenme özgürlüğü Anayasa ve uluslararası insan hakları… — İHD İzmir Şubesi (@ihdizmir) May 20, 2026

"Onur yasaklanamaz"

Dernek, üniversite yönetimini, kolluğu ve özel güvenlik görevlilerini hukuka, insan haklarına ve ayrımcılık yasağına uygun davranmaya çağırdı.

Açıklama, "Onur yasaklanamaz; LGBTİ+’lar yalnız değildir" sözleriyle sona erdi.

(NÖ)