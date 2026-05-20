LGBTİ+
YT: Yayın Tarihi: 20.05.2026 15:04 20 Mayıs 2026 15:04
 ~  SG: Son Güncelleme: 20.05.2026 15:25 20 Mayıs 2026 15:25
Okuma Okuma:  2 dakika

Ege Üniversitesi’nde Onur Pikniği’ne müdahale

İHD İzmir Şubesi, Ege Üniversitesi’nde düzenlenen Onur Pikniği’ne kolluk ve özel güvenlik birimleri tarafından müdahale edildiğini duyurarak müdahalenin derhal durdurulmasını istedi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

Fotoğraf: Ege onur pikniği X hesabı

Ege Üniversitesi’nde düzenlenen Onur Pikniği’ne kolluk ve özel güvenlik birimleri müdahale etti.

"Müdahale derhal durdurulmalı"

İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi, müdahaleye ilişkin X hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, barışçıl bir etkinliğe yönelik müdahalenin derhal durdurulması istendi. İHD İzmir, kolluk ve özel güvenlik birimlerine "şiddet, gözaltı tehdidi, fiili engelleme ve ayrımcı uygulamalardan vazgeçme" çağrısı yaptı.

"Onur yasaklanamaz"

Dernek, üniversite yönetimini, kolluğu ve özel güvenlik görevlilerini hukuka, insan haklarına ve ayrımcılık yasağına uygun davranmaya çağırdı.

Açıklama, "Onur yasaklanamaz; LGBTİ+’lar yalnız değildir" sözleriyle sona erdi.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Ege Üniversitesi LGBTİ + Onur Ayı kutlamaları İHD İzmir Şubesi
