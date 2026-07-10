TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
CÎHAN
DW: Dîroka Weşanê: 10.07.2026 17:03 10 Tîrmeh 2026 17:03
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 10.07.2026 17:09 10 Tîrmeh 2026 17:09
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Li ser rêyên koçberiyê yên parzemîna Amerîkayê herî kêm 1449 jin mirin e

Li gorî daneyên Yekîneya Jinan a Neteweyên Yekbûyî, nêzîkî ji sedî 8ê wan jinên ku di ser Amerîkaya Navîn re koç dikin, ducanî ne.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Li ser rêyên koçberiyê yên parzemîna Amerîkayê herî kêm 1449 jin mirin e
Fotograf: AA
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Daneyên Projeya Koçberên Winda ya Rêxistina Navdewletî ya Koçberiyê (IOM) eşkere kir ku ji sala 2014an û vir ve, li ser rêyên koçberiyê yên parzemîna Amerîkayê herî kêm hezar û 449 jin mirin e. 

Di heman heyamê de, hejmara koçberên ku li ser rêyên koçberiyê yên parzemîna Amerîkayê mirine an jî winda bûne gihîştiye 11 hezar û 492 kesan.

Mirin herî zêde li ser sînorê DYA-Meksîkayê pêk hatiye

Li gorî daneyan, mirina herî zêde ya jinên koçber li ser sînorê DYA (Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê) û Meksîkayê qewimiye. Li vê herêmê herî kêm 795 jinan jiyana xwe ji dest daye. 

Her wiha li ser rêyên koçberiyê yên Karayîbê 225, li Derbenda xeternak a Dariénê ya di navbera Panama û Kolombiyayê de 103 û li ser rêyên koçberiyê yên Amerîkaya Başûr jî 112 jin mirin e.

Tê pêşbînîkirin ku hejmara rast zêdetir e

IOMê bal kişand ser wê yekê ku daneyên parvekirî karesata rastî ya li ser rêyên koçberiyê bi temamî nîşan nadin. Rêxistinê diyar kir ku ji ber kêmasiyên di tomarên fermî de, zehmetiyên di tespîtkirina nasnameyan de û windabûna gelek koçberan a li deryayê an jî li herêmên asê, dibe ku hejmara rast pir li ser van reqaman be. 

IOMê her wiha destnîşan kir ku jinên derdikevin rêwîtiya koçberiyê, rûbirûyê rîskên piralî yên weke tundkariya têkildarî zayenda civakî, qaçaxçîtiya mirovan û nebûna derfetên tendurustiyê dibin.

Jinên ducanî jî li ser rêyên koçberiyê ne

Li gorî daneyên Yekîneya Jinan a Neteweyên Yekbûyî (UN Women), nêzîkî ji sedî 8ê wan jinên ku di ser Amerîkaya Navîn re koç dikin, ducanî ne. Beşeke girîng ji van jinan di dema koçberiyê de rûbirûyê pirsgirêkên giran ên tendurustiyê dibin.

Lêkolînên IOMê nîşan didin ku ji sedî 54ê jinên koçber ji ber sedemên aborî, ji sedî 31,5 ji bo gihîştina malbatên xwe (yekbûna malbatî) û ji sedî 3 jî ji bo ku ji tundkariyê  birevin koç dikin.

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Tundkariya mêran Koçber Amerîka
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê