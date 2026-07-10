*Orta Amerika'dan göç eden kadınların yüzde 8'i hamileyken yola çıkıyor. Kadınların yüzde 54'ü ekonomik nedenlerle, yüzde 31,5'i aile birleşimi için, yüzde 3'ü ise şiddetten kaçmak için göç ediyor.

*Göç eden kadınlar toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, insan kaçakçılığı ve sağlık hizmetlerine erişememe gibi risklerle karşı karşıya kalıyor.

*En fazla kadın ölümü 795 kişiyle ABD-Meksika sınırında gerçekleşirken, Karayip rotalarında 225, Darién Geçidi'nde 103 ve Güney Amerika'da 112 kadın hayatını kaybetti. IOM, resmi kayıtların yetersizliği nedeniyle gerçek sayıların daha yüksek olabileceğini belirtti.

*Uluslararası Göç Örgütü verilerine göre 2014'ten bu yana Amerika kıtasındaki göç yollarında en az 1449 kadın yaşamını yitirdi. Aynı dönemde toplam göçmen can kaybı 11 bin 492'ye ulaştı.

Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) Kayıp Göçmenler Projesi verileri, 2014'ten bu yana Amerika kıtasındaki göç yollarında en az 1449 kadının yaşamını yitirdiğini ortaya koydu.

Aynı dönemde Amerika kıtasındaki göç güzergâhlarında yaşamını yitiren ya da kaybolan göçmen sayısı 11 bin 492'ye ulaştı.

En fazla can kaybı ABD-Meksika sınırında

Verilere göre kadın göçmenlerin en yoğun can kaybı ABD-Meksika sınırında yaşandı. Bu bölgede en az 795 kadın hayatını kaybetti.

Karayip göç rotalarında 225, Panama ile Kolombiya arasındaki tehlikeli Darién Geçidi'nde 103, Güney Amerika'daki göç güzergâhlarında ise 112 kadın yaşamını yitirdi.

Gerçek sayıların daha yüksek olduğu düşünülüyor

IOM, paylaşılan verilerin göç yollarındaki gerçek can kaybını tam olarak yansıtmadığına dikkat çekti. Örgüt, resmi kayıtların yetersiz kalması, kimlik tespitindeki güçlükler ve çok sayıda göçmenin denizde ya da ulaşılması zor bölgelerde kaybolması nedeniyle gerçek sayının açıklanan rakamların üzerinde olabileceğini belirtti.

IOM ayrıca, göç yolculuğuna çıkan kadınların toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, insan kaçakçılığı ve sağlık hizmetlerine erişememe gibi çok yönlü risklerle karşı karşıya kaldığını vurguladı.

Hamile kadınlar da göç yolunda

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin verilerine göre, Orta Amerika üzerinden göç eden kadınların yaklaşık yüzde 8'i hamileyken yolculuğa çıkıyor. Bu kadınların önemli bir bölümü göç sırasında ciddi sağlık sorunları yaşıyor.

IOM araştırmaları ise göç eden kadınların yüzde 54'ünün ekonomik nedenlerle, yüzde 31,5'inin aile birleşimi için, yüzde 3'ünün ise şiddetten kaçmak amacıyla göç ettiğini gösteriyor.

(EMK)