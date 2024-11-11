Sosyal medyada Rojin Kabaiş eylemi: Adalet istiyoruz

Van Barosu Kadın Hakları Merkezi, 27 Eylül’de kaybolmasının ardından 15 Ekim’de Van Gölü’nün Mollakasım Köyü sahilinde cenazesi bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi Rojin Kabaiş için X’te “#Rojiniçinadalet” başlığıyla eylem yapıldı.

Dosyada devam eden gizlilik kararına dikkat çeken Kadın Hakları Merkezi, Kabaiş’e ne olduğunu öğrenene kadar sormaya devam edeceklerini vurguladı.

“Takipçisiyiz”

Kadın Hakları Merkezi’nin X hesabından yapılan paylaşım şöyle:

“27 Eylül 2024 günü kaldığı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi KYK yurdundan çıktıktan sonra kaybedilen ve 15 Ekim günü Van Gölü Mollakasım köyü sahilinde cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş’e ne olduğunu öğrenene ve adalet sağlanıncaya kadar sormaya devam edeceğiz! Kız kardeşimiz Rojin’e ne oldu? Kadın Hakları Merkezi olarak dosyanın takipçisi olduğumuzu bildiriyoruz. Rojin için adalet sağlanıncaya kadar buradayız.”

Hashtag çalışmasına katılan bazı kurumların paylaşımlardan bazıları şöyle:

Yeşim Salkım: “Rojin içinde adalet isteyen benim gözümde insandır . Ayrıca bebekleri katledenler ne oldu sorguluyor musunuz ? Bu ülkede beka sorunu var #rojiniçinadalet”



Meral Danış Beştaş: “Rojin’in cansız bedenine 15 Ekim’de ulaşıldı. 25 gün geçti ama hala etkili bir soruşturma yürütülmüyor. Rojin’e ne oldu sorusuna yanıt istiyoruz. #RojinİçinAdalet”

Sema Koçoğlu: “Yeterli ilgiyi görmediğini düşünen, kızını ararken gölün çevresini karış karış dolaşmış, içi yanan, acısı yüzünden belli bu baba gibi babayı üzmeyin, rojin soruşturmasını kapatmayın “

Van Şubesi: “Kayboluşunun ve cansız bedeninin bulunuşunun üzerinden geçen onca zamana rağmen ATK raporu dahi açıklanmayan Rojin’e ne olduğunu sormaktan asla vazgeçmeyeceğiz.”



ÖHD Kadın Komisyonu: “Son 10 yılın en yüksek kadın cinayetini gördüğümüz Ekim ayında cansız bedenine ulaşılan Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümü 45 gündür aydınlatılmış değil. Rojin’e ne olduğunu öğrenene kadar sormaktan vazgeçmeyeceğiz. Katledilen, kaybedilen kadınlar ve #Rojiniçinadalet.”



Van Eğitim-Sen: “Kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni Mollakasım sahilinde bulunan Rojin Kabaiş’e ne olduğunu öğrenene kadar sormaya devam edeceğiz.”

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(EMK)