Li Qada Galatasarayê 1111emîn hefte: 1111 ne hejmareke, bêcezatiye ku 1111 hefteye didome
Dayikên/Mirovên Şemiyê, ji bo ku aqûbeta xizmên xwe yên di dema desteserkirinê de hatine windakirin bipirsin û faîl bên dadkirin, cara 1111emîn li Qada Galatasarayê ya navçeya Beyoglûya Stenbolê hatin kom bûn.
Gelek kes tevlî çalakiyê bûn û her weha fotografên windayan û qornefîl hatin hilgirtin.
Metna daxuyaniyê ji aliyê Dayika Şemiyê û endama Komîsyona Windahiyan ya Şaxa Stenbolê ya Komeleya Mafên Mirovan(İHD) Sebla Arcan ve hate xwendin.
“1111 hefte têkoşîna hevpar a malbatên windayan e”
Li gorî nûçeya Ajansa Welat Sebla Arcan diyar kir ku 1111 ne tenê hejmar e û wiha axivî:
“1111 hefte têkoşîna hevpar a malbatên windayan e. 1111 hefte her şemiyê heman pirsê dipirisin; xizmên me yên ku di binçav de hatine windakirin li ku ne? Tevî ewqas dem derbas bû, desthilata niha wekî desthilatên berê ji bo heqîqetê derxe holê tu tiştekî nekir. Qada Galatasareyê bi bariyeran girt. Divê Qada Galatasarayê were vekirin, dosyayên windayan bi awayekî xurt dîsa werin vekirin, dawî bi polîtîkayên bêcezahiştê were. 1111 hefte bendamayîna ya bêdawî ya malbatan e. 1111 hefte bendamayînek ku li ber kêleka mirin û hêviyê ye. Bi salan e tenê malbat barê bendamayînê hildigirin. Lê divê dewlet berpirsiyara xwe bi cih anîbûya. 1111 ne hejmar e, bendamayîna 1111 hefte ye.
Têkoşîna me ev 1111 hefte ne tenê ji bo xizmên me ji bo dad, hiqûq û parastina mafê mirovan e. Em xwedî biyar in, rewş çiqas dijwar bê jî em teslîmê bêhêviyê nabin û em ê têkoşîna xwe ya heqîqet û dadê berdewam bikin. 1111 hefte ne hejmar e, têkoşînek 1111 hefte ye. Em destûr nadin tiştê hatiye serê me bê jibîrkirin. Em ji şîna xwe ya bêdawî têkoşîna heqîqet û dadê dihonin. Tevî êşên ku me dît, derbasî nifşên nû dikin. 1111 hefte ne hejmar e, bêcezahiştina 1111 hefte ye. Kiryar tên parastin, dosya bi awayekî xurt nayê meşandin. Rêya hêqîqetê yek bi yek tên girtin. Ev 1111 hefte ye, me ne dev ji bendamayînê ne jî dev têkoşînê berda.”
Çalakî bi danîna qerenfîlên li Qada Galatasarayê bi dawî bû.
(TY/AY)