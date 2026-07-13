TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 13.07.2026 10:00 13 Tîrmeh 2026 10:00
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 13.07.2026 10:03 13 Tîrmeh 2026 10:03
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Li Qada Galatasarayê 1111emîn hefte: 1111 ne hejmareke, bêcezatiye ku 1111 hefteye didome

Dayikên/Mirovên Şemiyê di civîna xwe ya vê hefteyê de xwestin ku aqûbeta windayên wan bê eşkerekirin, faîl bên dadgehkirin û qedexeya "sînordarkirina 10 kesan" a li ser qadê bê rakirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Li Qada Galatasarayê 1111emîn hefte: 1111 ne hejmareke, bêcezatiye ku 1111 hefteye didome
Fotograf: MA
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Dayikên/Mirovên Şemiyê, ji bo ku aqûbeta xizmên xwe yên di dema desteserkirinê de hatine windakirin bipirsin û faîl bên dadkirin, cara 1111emîn li Qada Galatasarayê ya navçeya Beyoglûya Stenbolê hatin kom bûn. 

Gelek kes tevlî çalakiyê bûn û her weha fotografên windayan û qornefîl hatin hilgirtin.

Metna daxuyaniyê ji aliyê Dayika Şemiyê û endama Komîsyona Windahiyan ya Şaxa Stenbolê ya Komeleya Mafên Mirovan(İHD) Sebla Arcan ve hate xwendin.

“1111 hefte têkoşîna hevpar a malbatên windayan e”

Li gorî nûçeya Ajansa Welat Sebla Arcan diyar kir ku 1111 ne tenê hejmar e û wiha axivî: 

“1111 hefte têkoşîna hevpar a malbatên windayan e. 1111 hefte her şemiyê heman pirsê dipirisin; xizmên me yên ku di binçav de hatine windakirin li ku ne? Tevî ewqas dem derbas bû, desthilata niha wekî desthilatên berê ji bo heqîqetê derxe holê tu tiştekî nekir. Qada Galatasareyê bi bariyeran girt. Divê Qada Galatasarayê were vekirin, dosyayên windayan bi awayekî xurt dîsa werin vekirin, dawî bi polîtîkayên bêcezahiştê were. 1111 hefte bendamayîna ya bêdawî ya malbatan e. 1111 hefte bendamayînek ku li ber kêleka mirin û hêviyê ye. Bi salan e tenê malbat barê bendamayînê hildigirin. Lê divê dewlet berpirsiyara xwe bi cih anîbûya. 1111 ne hejmar e, bendamayîna 1111 hefte ye.

Têkoşîna me ev 1111 hefte ne tenê ji bo xizmên me ji bo dad, hiqûq û parastina mafê mirovan e. Em xwedî biyar in, rewş çiqas dijwar bê jî em teslîmê bêhêviyê nabin û em ê têkoşîna xwe ya heqîqet û dadê berdewam bikin. 1111 hefte ne hejmar e, têkoşînek 1111 hefte ye. Em destûr nadin tiştê hatiye serê me bê jibîrkirin. Em ji şîna xwe ya bêdawî têkoşîna heqîqet û dadê dihonin. Tevî êşên ku me dît, derbasî nifşên nû dikin. 1111 hefte ne hejmar e, bêcezahiştina 1111 hefte ye. Kiryar tên parastin, dosya bi awayekî xurt nayê meşandin. Rêya hêqîqetê yek bi yek tên girtin. Ev 1111 hefte ye, me ne dev ji bendamayînê ne jî dev têkoşînê berda.”

Çalakî bi danîna qerenfîlên li Qada Galatasarayê bi dawî bû.

(TY/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Dayîkên Şemiyê Mirovên Şemiyê
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê