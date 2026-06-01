DW: Dîroka Weşanê: 01.06.2026 14:53 1 Hezîran 2026 14:53
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 01.06.2026 14:56 1 Hezîran 2026 14:56
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Li peravên Samandaga Hatayê hûtmasî hat dîtin

Anatomîst û fotografgerê jiyana kovî Dr. Pedram Turkoglu got: “Predatorê herî mezin ê bi diran û zindî yê cîhanê, di deryayên me de dijî. Ev çi şansekî mezin e ji bo me!”

Navenda Nûçeyan a BIAyê
Li peravên Samandaga Hatayê hûtmasî hat dîtin

Endamên Navenda Noqgeriyê ya Hatayê, dema li çalakiya noqgeriyê bi belemê vedigeriyan peravê, li nêzikî xala ku Rûbarê Asiyê daxilî Deryaya Spî dibe, tevgerek ferq kirin.

Noqgeran fêm kirin ku hûtmasî di avê de ye û demek li pey çûn bi telefonê dîmenê hûtmasiyê kişandin. 

Li gorî nûçeya Ajansa Anadoluyê (AA), hûtmasî(balîna) piştî demekê ji ber çavan winda bû.

“Tomarên wê wekî zêr bi qîmet in”

Anatomîst û Fotografgerê Jiyana Kovî Dr. Pedram Turkoglu destnîşan kir ku ji ber mayîna wan a dirêj a di binê avê de, dîtina hûtmasiyan “gelekî zehmet” e û di daxuyaniya li ser hesabê xwe yê medyaya civakî de wiha got:

“Predatorê herî mezin ê bi diran û zindî yê cîhanê di avên me de dijî. Ji bo kesên ku qîmeta wê dizanin, ev çi şanseke mezin e! Kaşalot (Physeter macrocephalus). Navekî wê yê din jî hûtmasiya îspermeçetê ye. Di asta gerdûnî de nifşê wan di bin xetereyê de ye (IUCN VU). Ji ber ku demeke dirêj di binê avê de dimînin, dîtina wan gelekî zehmet e. Bi gelemperî bi rêbaza biyoakûstîkê (kolandina deng) li ser wan xebat tê kirin. Ev dêwên birûmet ên Deryaya Spî, bi qasî parsa Anadoluyê (leopar) mijareke hesas e. Qeydên wan wekî zêr bi qîmet in. Divê mirov baldar be û xema wan bixwe.”

(TY/AY)




Cihê Nûçeyê
Stenbol
balina hatay masî
