TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 19.06.2026 12:54 19 Hezîran 2026 12:54
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 19.06.2026 13:05 19 Hezîran 2026 13:05
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Li Parlamentoyê dest danîn ser çenteyê DFGê ku nivîsa Kurdî li ser nivîsandî bûye

DFGê li ser hesaba xwe ya medyaya civakî ragihand ku li Parlamentoyê polîsan dest danîn ser çenteyê komeleyê ku nivîsa “Çapemeniya Azad Civaka Azad” li ser nivîsandî bûye.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê
Dîmenê mezin bike
Li Parlamentoyê dest danîn ser çenteyê DFGê ku nivîsa Kurdî li ser nivîsandî bûye

Komeleya Rojnamegeran a Dîcle Firatê (DFG) li ser hesaba xwe ya medyaya civakî aşkere kiriye ku li Parlamentoyê polîsan dest danîne ser çenteyê komeleya wan ku bi Kurdî nivîsa “Çapemeniya Azad Civaka Azad” li ser bûye.

DFGê diyar kiriye ku dema hefteya borî rojnameger Rengîn Azîzoglû ji bo ku Komcivîna CHPê bişopîne xwest bikeve Parlamentoyê çenteyê qûmaş ku yê komeleya wan polîsan dest danîne ser.DFGê da zanîn ku polîsên di Deriyê Dîkmen ê Parlamentoyê de peywîrdar bûn çenteyê bi Rengîn Azîzoglûyê re bû ku nivîsa ‘Çapemeniya Azad, Civaka Azad’ li ser bûye, kirin pirsgirêk û wiha got:

“Polîsan demekê bi telefonê çend hevdîtin kirin ku wateya nivîsa li ser çenteyê fêr bibin. Piştî hevdîtinan polîsan ji Rengîn Azîzoglûyê re ragihand ku ew nikare bi wî çenteyî bikeve Meclisê. Li ser vê yekê tiştên şexsî yên Rengîn Azîzoglûyê xistin poşetekê û polîsan dest danîn ser çenteyê qûmaş ku li ser ‘Çapemeniya Azad, Civaka Azad’ nivîsandî bûye."

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
qedexeya kurdî dfg Parlamento
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê