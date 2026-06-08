TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
CÎHAN
DW: Dîroka Weşanê: 08.06.2026 09:53 8 Hezîran 2026 09:53
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 08.06.2026 09:54 8 Hezîran 2026 09:54
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Li Filîpînan bi pileya 7,8an erd hejiya

Li Filîpînan piştî erdhejê, hişyariya tsunamiyê hat dayîn. Li pey erdheja bi mezinahiya 7,8an, 10 erdhejên piçûk hatin tomarkirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Li Filîpînan bi pileya 7,8an erd hejiya

Li herêma Mindanao ya li başûrê Filipînan erdhejeke bi mezinahiya 7,8ê çêbû.

Li gorî daxuyaniya Saziya Lêkolînên Jeolojîk a Amerîkayê (USGS), 26 kîlometre li başûrê rojavayê navçeya Kablalanê ya li herêma Soccsksargen a ser bi bajarê Saranganî, erdhejeke bi mezinahiya 7,8an hat tomarkirin.

Li gorî daneyên destpêkê, di erdheja bi mezinahiya 7,8an de ku li herêma Mindanao ya li başûrê Filipînan qewimî, 4 kes mirine û zêdetirî 200 kesan jî birîndar bûn.

USGSê ragihand ku erdhej 55,2 kîlometre di bin erdê de çêbûye.

Piştî erdhejê, di navbera mezinahiya 4,6 û 6,5an de 10 erdhejên piçûk hatin tomarkirin û li herêmê û welatên derdorê li ser rîska tsunamiyê hişyarî hatin kirin.

Hişyariya Tsunamiyê

Piştî erdhejê, Dîrektorê Enstîtuya Volkanolojî û Sîsmolojî ya Filipînan Teresito Bacolcol ji ajansa Associated Press (AP) re axivî û diyar kir ku li bajarên Sultan Kudarat û Saranganî, ji aliyê stasyonên çavdêriya tsunamiyê yên li ser hişkatiyê ve pêlên bi bilindahiya metreyekê hatine tespîtkirin.

Rêveberiya Meteorolojiyê ya Malezyayê jî ji bo bajarê Sabahê ya li girava Borneoyê hişyariya tsunamiyê da.

Li Filipînan ku li ser xeta erdhej û volkanê ya ku wekî "Kembera Agirîn a Pasîfîkê" tê binavkirin cih digire, erdhejên mezin gelek caran diqewimin.

(Mİ/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
erdhej Filipîn
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê