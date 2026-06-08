Li Filîpînan bi pileya 7,8an erd hejiya
Li herêma Mindanao ya li başûrê Filipînan erdhejeke bi mezinahiya 7,8ê çêbû.
Li gorî daxuyaniya Saziya Lêkolînên Jeolojîk a Amerîkayê (USGS), 26 kîlometre li başûrê rojavayê navçeya Kablalanê ya li herêma Soccsksargen a ser bi bajarê Saranganî, erdhejeke bi mezinahiya 7,8an hat tomarkirin.
Li gorî daneyên destpêkê, di erdheja bi mezinahiya 7,8an de ku li herêma Mindanao ya li başûrê Filipînan qewimî, 4 kes mirine û zêdetirî 200 kesan jî birîndar bûn.
USGSê ragihand ku erdhej 55,2 kîlometre di bin erdê de çêbûye.
Piştî erdhejê, di navbera mezinahiya 4,6 û 6,5an de 10 erdhejên piçûk hatin tomarkirin û li herêmê û welatên derdorê li ser rîska tsunamiyê hişyarî hatin kirin.
Hişyariya Tsunamiyê
Piştî erdhejê, Dîrektorê Enstîtuya Volkanolojî û Sîsmolojî ya Filipînan Teresito Bacolcol ji ajansa Associated Press (AP) re axivî û diyar kir ku li bajarên Sultan Kudarat û Saranganî, ji aliyê stasyonên çavdêriya tsunamiyê yên li ser hişkatiyê ve pêlên bi bilindahiya metreyekê hatine tespîtkirin.
Rêveberiya Meteorolojiyê ya Malezyayê jî ji bo bajarê Sabahê ya li girava Borneoyê hişyariya tsunamiyê da.
Li Filipînan ku li ser xeta erdhej û volkanê ya ku wekî "Kembera Agirîn a Pasîfîkê" tê binavkirin cih digire, erdhejên mezin gelek caran diqewimin.
(Mİ/AY)